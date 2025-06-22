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18+
22.06.2025 в 13:03

Crayola превращает легендарные карандаши в лимонад

Бренд выпустил лимитированную коллекцию напитков по мотивам архивных цветов

Crayola представила новую коллаборацию с производителем газировки Jones Soda — компании выпустили лимитированный набор ярких напитков, вдохновленных культовыми, но снятыми с производства цветами карандашей. Продукт оформлен в узнаваемом стиле коробок Crayola и уже вызвал волну ажиотажа среди фанатов бренда.

В коллекции представлено шесть вкусов, каждый из которых соответствует архивному цвету: Pineapple Cream — это «Одуванчик» (Dandelion), Berry Lemonade — «Лавовый розовый» (Lava Pink), а Grape — «Сиреневый туман» (Magic Mint). В комплект входят двенадцать бутылок, а также эксклюзивный набор из восьми цветных карандашей, включая исторические оттенки Raw Umber и Lemon Yellow. Упаковка стилизована под классическую коробку карандашей Crayola.

По мнению экспертов, подобные коллаборации работают на стыке ностальгии, визуальной культуры и потребительского опыта. Crayola, традиционно ассоциирующаяся с детством и творчеством, выходит за пределы канцелярии и интегрируется в повседневную жизнь взрослых. В свою очередь, Jones Soda продолжает развивать стратегию эмоционального позиционирования, объединяя вкусовые и визуальные удовольствия.

Аналитики отмечают, что тренд на «nostalgia marketing» остается одним из самых устойчивых в сегменте FMCG. Бренды все чаще используют архивные продукты, ретро-дизайн и культурные коды 1990−2000-х годов, чтобы укрепить лояльность аудитории миллениалов и поколений Y/Z.

Crayola превращает легендарные карандаши в лимонад Crayola превращает легендарные карандаши в лимонад Crayola превращает легендарные карандаши в лимонад
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