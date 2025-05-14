IAB: Commerce Media захватывает рекламный рынок

Согласно последнему отчету IAB, на долю Сommerce Media приходится уже 13% от общего объема рекламных затрат в США. Ожидается, что к 2030 году эта цифра вырастет до 20%, а расходы на commerce media достигнут $101 млрд, что почти в два раза больше по сравнению с 2024 годом.

За последние пять лет рынок Commerce Media увеличился более чем в четыре раза, что связано с ростом электронной торговли и поиском новых источников доходов ретейлерами. Бренды все активнее используют данные, позволяющие им более эффективно измерять результаты своих рекламных кампаний.

Согласно отчету, более 250 платформ Commerce Media запущены по всему миру, из них более 80 находятся в США. Около 80% из 100 крупнейших ритейлеров развивают или сотрудничают для создания своих собственных Commerce Media, и это стало неотъемлемой частью их стратегии.

Таким образом, Commerce Media вполне сформировалось как отдельное направление и соответствует растущим потребностям бизнеса — не только продавать свои товары и услуги, но и зарабатывать на рекламе внутри своих экосистем.

О том, как ретейл-медиа, одна из категорий Commerce Media, меняет ландшафт рекламного бизнеса, читайте здесь.