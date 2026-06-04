Coca-Cola столкнула мировых рекламных гигантов в борьбе за контракт на $4 млрд

Coca-Cola запустила глобальный пересмотр партнерств в сфере медиа, аналитики данных и маркетинговых технологий. Как сообщает AdNews, в тендере примут участие действующий партнер компании WPP Open X и французская Publicis Groupe. Процесс проходит при поддержке независимой консалтинговой компании Mediasense и охватывает большинство ключевых рынков производителя напитков.

В Coca-Cola пояснили, что пересмотр связан с курсом на модернизацию маркетинга и внедрение новых технологических решений. Компания намерена оценить возможности агентств в области медиапланирования, работы с данными и AI-инструментов. При этом Северная Америка, где медиабизнес Coca-Cola с 2025 года обслуживает Publicis, а также Япония и Южная Корея, работающие с Dentsu, в обзор не включены.

Текущий пересмотр приурочен к завершению пятилетнего соглашения с WPP Open X, заключенного в 2021 году. Тогда WPP выиграла глобальный тендер и создала специальную структуру Open X для обслуживания Coca-Cola более чем в 200 странах. Publicis в том конкурсе заняла второе место.

По данным отраслевых источников, только медиабюджет Coca-Cola в Северной Америке оценивается примерно в $785 млн, тогда как общий объем глобальных рекламных расходов компании превышает $4 млрд.

В WPP заявили, что намерены сохранить сотрудничество и готовы продемонстрировать возможности своей платформы в области медиа, аналитики и агентных технологий.

Креативное обслуживание и PR-направление в текущий пересмотр не входят и останутся за WPP Open X независимо от итогов тендера.

Ранее сообщалось, что WPP Media стала лидером по новым рекламным контрактам в 2026 году. Прирост контрактов компании составил почти $2 млрд.