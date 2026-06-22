Coca-Cola грозит взыскание более $20 млрд в споре с Налоговой службой США

25 июня начнется апелляционное разбирательство между Налоговой службой США (Internal Revenue Service; IRS) и корпорацией The Coca-Cola Company в 11-м окружном апелляционном суде в Майами. По данным The Wall Street Journal (WSJ), совокупный объем потенциальных доначислений и штрафов превышает $20 млрд.

Спор связан с налоговыми декларациями компании за 2007−2009 годы. IRS утверждает, что Coca-Cola занижала прибыль в США, перераспределяя доходы в зарубежные подразделения в Ирландии, Бразилии, Мексике и Коста-Рике через трансфертные цены ниже рыночных.

Как пишет WSJ, претензии не ограничиваются историческим периодом: если суд согласится с позицией регулятора, доначисления могут распространиться вплоть до 2025 года. Дополнительные обязательства в таком сценарии оцениваются примерно в $14 млрд.

Ранее Налоговый суд США уже поддержал позицию государства в 2020 году, признав, что метод распределения прибыли Coca-Cola занижал доходы материнской компании от нематериальных активов, включая бренд и секретную формулу напитка. В результате этого решения компания уже перечислила в бюджет около $6 млрд. Теперь Coca-Cola добивается пересмотра вердикта и возврата уплаченных средств с начисленными процентами.

Исход дела может стать ориентиром для аналогичных процессов в отношении крупных международных корпораций. Параллельные налоговые споры уже ведутся против Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amgen.