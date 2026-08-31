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31.08.2026 в 14:50

Пользователи больше всего довольны Claude

Хотя ChatGPT остается лидером по предпочтениям

Claude от Anthropic занял первое место в рейтинге удовлетворенности пользователей ИИ-сервисов, составленном YouGov. Показатель сервиса составил 59,3 балла — на 5,8 пункта выше, чем у ChatGPT от OpenAI. При этом ChatGPT остается лидером по общему предпочтению среди американских пользователей ИИ.

Второе место в рейтинге удовлетворенности занял Apple Intelligence с 57,7 балла. Далее расположились ChatGPT (53,5), Gemini от Google (51,3) и Perplexity AI (49). В первую десятку также вошли DeepSeek, Alexa, Copilot, Siri и Grok от xAI.

YouGov

YouGov отмечает, что рейтинг удовлетворенности отличается от рейтинга предпочтений. Если предпочтение показывает, какие ИИ-бренды американские потребители считают наиболее привлекательными, то удовлетворенность учитывает опыт людей, которые пользовались конкретным сервисом — сейчас или в прошлом.

По предпочтениям ChatGPT остается явным лидером среди американских пользователей ИИ. Однако при оценке непосредственного опыта использования первое место занимает Claude. Apple Intelligence и Perplexity также попали в пятерку лидеров по удовлетворенности, хотя в рейтинге общего предпочтения находятся во второй половине списка.

В июне приложение ChatGPT от OpenAI достигло 1 млрд активных пользователей в месяц по всему миру. ИИ-сервису потребовалось около трех лет, чтобы выйти на этот уровень.

Юлия Топольская
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