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18+
20.08.2026 в 18:00

Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию

Она проходит на телевидении, медиафасадах и в соцсетях

Сеть магазинов «Чижик» запустила рекламную кампанию к старту продаж коллекционных игрушек Strong Pig. В ролике один из персонажей решает разыграть друзей и исчезает. Запуск продукта превращается в сквозную историю, которая развивается в нескольких каналах — на ТВ, медиафасадах и в социальных сетях.

О пропаже объявляют в ТВ-ролике. Пока остальные персонажи пытаются понять, куда делся их друг, беглец продолжает игру: на медиафасаде он прячется за коробками и выглядывает из укрытия, пока другие его ищут.

К поискам подключатся блогеры Злата и Мирослава Быковы. По сюжету один из Strong Pig цепляется за сумку одной из девушек в «Чижике», рассказывает об исчезновении друга и просит помочь. После этого поиски переходят в Likee: блогеры будут делиться контентом и запустят челлендж под собственный трек, предложив аудитории присоединиться к игре с хештегом #НайдиПигавЧижике.

Игрушки появятся в формате blind box: покупатель до открытия коробки не знает, какой персонаж ему попадется.

Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию

Анастасия Колосова, старший креатор агентства Mosaic:

В основе идеи — характер самих Strong Pig: озорных персонажей, которые любят шутки и розыгрыши. Мы перенесли эту черту в механику кампании и придумали Пига-лимитку, который решил спрятаться от друзей и покупателей. Его поиски развиваются в разных каналах: где-то зрители замечают беглеца, где-то следят за другими Пигами, а где-то сами присоединяются к игре. Так сюжет кампании продолжает механику blind box, где до самой распаковки неизвестно, какой персонаж окажется внутри.

Состав творческой группы

«Чижик» (клиент):

Директор по маркетингу: Александра Калюкина
Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Наталья Величкина
Руководитель направления продвижения, концепции формата и операционного маркетинга: Елизавета Комарова
Менеджер по маркетинговым проектам, направление продвижения, концепции формата и операционного маркетинга: Наталья Астраханкина
Медиаменеджер: Наталья Цургаева

Mosaic (агентство):

Старший креатор: Анастасия Колосова
Креатор: Кристина Шилова
Аккаунт-директор: Полина Кошечкина
Аккаунт групп-хэд: Чи Очиров
Аккаунт-менеджер: Полина Сафронова
AI Lead: Дмитрий Гелишвили
Арт-директор: Светлана Фролова
AI-моушен дизайнер: Дмитрий Нейштадт
Нейрохудожник: Николай Прокофьев

Креатив Реклама чижик
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