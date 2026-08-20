Найти Strong Pig: «Чижик» запустил новую рекламную кампанию

Сеть магазинов «Чижик» запустила рекламную кампанию к старту продаж коллекционных игрушек Strong Pig. В ролике один из персонажей решает разыграть друзей и исчезает. Запуск продукта превращается в сквозную историю, которая развивается в нескольких каналах — на ТВ, медиафасадах и в социальных сетях.

О пропаже объявляют в ТВ-ролике. Пока остальные персонажи пытаются понять, куда делся их друг, беглец продолжает игру: на медиафасаде он прячется за коробками и выглядывает из укрытия, пока другие его ищут.

К поискам подключатся блогеры Злата и Мирослава Быковы. По сюжету один из Strong Pig цепляется за сумку одной из девушек в «Чижике», рассказывает об исчезновении друга и просит помочь. После этого поиски переходят в Likee: блогеры будут делиться контентом и запустят челлендж под собственный трек, предложив аудитории присоединиться к игре с хештегом #НайдиПигавЧижике.

Игрушки появятся в формате blind box: покупатель до открытия коробки не знает, какой персонаж ему попадется.

Анастасия Колосова, старший креатор агентства Mosaic: В основе идеи — характер самих Strong Pig: озорных персонажей, которые любят шутки и розыгрыши. Мы перенесли эту черту в механику кампании и придумали Пига-лимитку, который решил спрятаться от друзей и покупателей. Его поиски развиваются в разных каналах: где-то зрители замечают беглеца, где-то следят за другими Пигами, а где-то сами присоединяются к игре. Так сюжет кампании продолжает механику blind box, где до самой распаковки неизвестно, какой персонаж окажется внутри.

Состав творческой группы

«Чижик» (клиент):

Директор по маркетингу: Александра Калюкина

Руководитель направления маркетинговых коммуникаций: Наталья Величкина

Руководитель направления продвижения, концепции формата и операционного маркетинга: Елизавета Комарова

Менеджер по маркетинговым проектам, направление продвижения, концепции формата и операционного маркетинга: Наталья Астраханкина

Медиаменеджер: Наталья Цургаева



Mosaic (агентство):

Старший креатор: Анастасия Колосова

Креатор: Кристина Шилова

Аккаунт-директор: Полина Кошечкина

Аккаунт групп-хэд: Чи Очиров

Аккаунт-менеджер: Полина Сафронова

AI Lead: Дмитрий Гелишвили

Арт-директор: Светлана Фролова

AI-моушен дизайнер: Дмитрий Нейштадт

Нейрохудожник: Николай Прокофьев