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15.10.2019 в 18:20

Читать новости... по телевизору! The Washington Post выпустила ТВ-приложение

В газете считают, что большой экран поможет читателям лучше концентрироваться на статьях

Lauren Fisher, The Washington Post

Газета The Washington Post выпустила свое ТВ-приложение. Вместо того, чтобы работать с видеоконтентом, компания решила сделать ставку на текст. Теперь можно знакомиться с материалами издания на большом экране: читать, рассматривать фотографии, проигрывать видео. По словам создателей, новое приложение кардинально меняет то, как люди привыкли взаимодействовать с новостями.

В The Washington Post предлагают пользователям знакомиться с «наиболее важными и интересными новостями и аналитикой» по телевизору. В издании считают, что это может стать удобной альтернативой чтению с экранов телефона и планшета — не нужно смотреть в маленькое устройство и поворачивать его, чтобы воспроизвести видео — потребление контента становится бесшовным. Кроме того, на телевизоре меньше отвлекающих факторов (например, нет бесконечных уведомлений), так что можно полностью сосредоточиться на материале.

В приложении можно подбирать шрифт, размер текста и цветовую палитру. С помощью пульта можно листать «карусель» статей, приближать и рассматривать фотографии и иллюстрации, воспроизводить видео и погружаться в мультимедийные лонгриды.

Lauren Fisher, The Washington Post

Представители газеты говорят, что чтение — ядро Washington Post. Поэтому они решили поставить читательский опыт в центр нового ТВ-приложения.

Как выяснилось, люди используют новое приложение неожиданными способами. Некоторые читают новости вместе со своими семьями, а другие используют приложение в качестве смены деятельности после просмотра длинного футбольного матча.

Приложение Washington Post TV доступно на Amazon Fire TV и Apple TV.

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