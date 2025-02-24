ВТБ создал новое юрлицо для перевода заблокированных из-за санкций активов и пассивов

ВТБ завершил реорганизацию и зарегистрировал новое юридическое лицо — АО «Осирис», на которое планирует перевести часть заблокированных из-за санкций активов и пассивов группы. На это обратил внимание «Интерфакс».

Согласно действующему законодательству, до конца 2026 года банки могут создавать специальные компании для работы с заблокированными из-за санкций активами и пассивами.

В октябре 2024-го акционеры ВТБ одобрили реорганизацию в форме выделения такого юридического лица. Тогда в бюллетене для голосования компанией-правопреемником, на баланс которой будут передаваться замороженные активы и пассивы, значилась «Осирис».

ВТБ оценивал объем заблокированных активов для передачи в 183 млрд руб. и ожидал, что прибыль от реорганизации составит 92 млрд руб. Однако в связи с ужесточением требований Центробанка кредитная организация снизила оценку ожидаемой прибыли от этой операции.