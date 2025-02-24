Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Логомашина
ПИК
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.02.2025 в 15:40

ВТБ создал новое юрлицо для перевода заблокированных из-за санкций активов и пассивов

Компания получила название «Осирис»

ВТБ завершил реорганизацию и зарегистрировал новое юридическое лицо — АО «Осирис», на которое планирует перевести часть заблокированных из-за санкций активов и пассивов группы. На это обратил внимание «Интерфакс».

Согласно действующему законодательству, до конца 2026 года банки могут создавать специальные компании для работы с заблокированными из-за санкций активами и пассивами.

В октябре 2024-го акционеры ВТБ одобрили реорганизацию в форме выделения такого юридического лица. Тогда в бюллетене для голосования компанией-правопреемником, на баланс которой будут передаваться замороженные активы и пассивы, значилась «Осирис».

ВТБ оценивал объем заблокированных активов для передачи в 183 млрд руб. и ожидал, что прибыль от реорганизации составит 92 млрд руб. Однако в связи с ужесточением требований Центробанка кредитная организация снизила оценку ожидаемой прибыли от этой операции.

ВТБ Санкции Активы «Осирис» Пассивы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.