Онлайн-кинотеатры пытаются вернуть голливудское кино

Okko и «Кинопоиск» возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения их библиотек и доступу к премьерным проектам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

В Okko подтвердили изданию факт переговоров. «У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции», — утверждает PR-директор Okko Артем Саргсян, добавляя, что говорить о возврате каталогов пока рано.

Директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц также заявил РБК, что компания «с коллегами по рынку ведет переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate», в числе которых — ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерина».

Источник, близкий к еще одному онлайн-кинотеатру, заявил, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом — проблемы с платежами. Кроме того, препятствием к возвращению стало новое российское законодательство, в частности, ограничение на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В 2024 году доля российских фильмов на отечественных телеканалах составила 70%, иностранных — 30%. В 2022 году соотношение было 61 к 39%.