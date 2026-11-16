Ты узнаешь ее из тысячи: поможет ли наружка брендам в эпоху нейросетей

ИИ-поиск позволяет узнать о товаре, сравнить предложения и решить, что купить, без перехода на сайт магазина. В этих условиях знакомство с брендом еще до запроса может стать преимуществом, но рекомендация нейросети способна изменить первоначальный выбор. Корреспондент Sostav Алина Анисимова разбирается, как наружная реклама влияет на дальнейшие действия покупателя, достаточно ли узнаваемости для конкуренции в ИИ-поиске и как бренды привлекают покупателей внутри ИИ-сервисов.

Куда уходят клики

Когда человек ищет информацию в поисковике, он может получить ответ уже на странице с результатами поиска. Если объяснения нейросети хватает, у пользователя меньше причин открывать сайты из выдачи.

Исследователи Pew Research Center изучили почти 69 тысяч поисковых запросов 900 пользователей Google в США за март 2025 года. В 18% случаев Google показывал в выдаче ответ нейросети. Когда такой ответ появлялся, пользователи переходили по ссылкам из обычной выдачи почти вдвое реже — в 8% случаев против 15% без ИИ-ответа. Ссылки на источники в самом ответе открывали лишь в 1% случаев. При этом после просмотра страницы с ответом нейросети пользователи чаще завершали сеанс в браузере — в 26% случаев против 16% на страницах с обычной выдачей.

Сравнить предложения и оформить заказ покупатель может прямо в чате с нейросетью. По данным «Яндекса», в период раннего доступа около 30% пользователей, которые обращались к ИИ-помощнику за сравнением цен, оформляли заказы в том же чате.

Евгения Логинова, генеральный директор оператора цифровых экранов в переходах московского метро и МФЦ РФ ЭФИР: Развитие ИИ-поиска упрощает жизнь потребителя, сокращая скроллинг страниц и собирая всю информацию в единый ответ. Соответственно, взаимодействие бренда с пользователем меняется: часть контактов и сравнение предложений переходит в диалог ИИ. Именно поэтому возрастает значение каналов, способных вызвать интерес еще до возникновения потребности и необходимости пользоваться поиском.

Ответ нейросети может стать отправной точкой для сравнения товаров, однако за подробностями люди по-прежнему могут обращаться к обычной поисковой выдаче. Gartner опросил 377 потребителей в США в июне-июле 2025 года. Более двух третей продолжали изучать выдачу за пределами ИИ-блока Google. По словам 31% опрошенных, с появлением ИИ-ответов они стали тратить больше времени на поиск информации, а 16% — меньше. При выборе товара 31% респондентов благодаря таким ответам рассматривали больше вариантов, а 7% — меньше.

Покупатель может сравнить несколько марок еще до того, как откроет сайт магазина. Если одна из них уже знакома покупателю, он может сразу назвать ее в запросе.

Наталья Павликова, заместитель управляющего директора RWB Медиа по общим вопросам: В эпоху нейросетевого поиска это особенно важно: если алгоритмы все лучше отвечают на сформулированные запросы, способность бренда попасть в поле внимания до того, как запрос сформулирован, становится конкурентным преимуществом. В результате человек, увидев рекламу бренда на улице, на транспорте или в пункте выдачи заказов, запомнит его и будет формировать запрос уже с упоминанием конкретного бренда.

Я оглянулся посмотреть

Если часть выбора происходит внутри ИИ-сервиса, знакомство с брендом еще до начала поиска может дать ему преимущество. Участники дискуссии Bauer Media Outdoor и The Media Leader предположили, что развитие ИИ-поиска может усилить роль наружной рекламы. Когда пользователь получает готовый ответ без переходов на сайты, у брендов остается меньше возможностей привлечь его внимание во время поиска. Поэтому способность марки заранее запомниться потребителю становится важнее. Наружную рекламу участники назвали одним из каналов, который помогает формировать такую узнаваемость и одновременно побуждать к покупке.

Присутствие бренда на улицах может не только сделать его знакомым, но и вызвать доверие. По данным исследования агентства Vision, 51% из тысячи опрошенных жителей российских городов-миллионников больше доверяют брендам, которые активно рекламируются на улицах.

Наталья Павликова, заместитель управляющего директора RWB Медиа по общим вопросам: Сейчас интернет переполнен нейросетевым контентом, в том числе низкого качества, и люди начинают от этого уставать. Реклама вне дома при этом остается привычным способом коммуникации и сопровождает человека практически везде. Важно при этом подходить к разработке макетов креативно, чтобы потребитель не просто заметил рекламное сообщение бренда, но и запомнил его. Присутствие бренда офлайн становится своего рода подтверждением того, что ему можно доверять.

Контакт с наружной рекламой может помочь бренду удержать внимание при следующей встрече с его объявлением в соцсетях. Авторы британского отчета The Point of Social приводят результаты двух лабораторных исследований, в которых отслеживали движения глаз участников. Те, кто сначала видел наружную рекламу бренда, в среднем на 42% дольше смотрели на объявление той же марки в соцсетях, чем те, кто видел только рекламу в ленте.

По данным The Point of Search, вне дома люди чаще всего обращались к поиску на смартфоне, чтобы сориентироваться на месте — например узнать адрес магазина. Поиск вне дома на 38% чаще приводил к покупке, чем поиск из дома. При сравнении учитывали все запросы независимо от того, видел ли человек наружную рекламу.

Сама реклама может побудить человека узнать больше о товаре или купить его. По данным опросов YouGov, проведенных в Великобритании с июля 2025-го по июль 2026 года, 21% британцев хотя бы раз искали на смартфоне информацию о товаре или услуге после того, как увидели наружную рекламу. Еще одной реакцией на рекламу было обсуждение — 19% опрошенных рассказывали о товаре или бренде друзьям и близким. Некоторые респонденты после контакта с рекламой переходили к покупке: 16% оформляли заказ со смартфона, а 15% шли за товаром в магазин.

Наружная реклама может дать человеку повод поискать товар или зайти в магазин. Если покупатель продолжит сравнивать варианты, для бренда важно, чтобы он помнил, чем его заинтересовало именно это предложение.

Владимир Сон, директор по закупкам наружной рекламы Media Instinct Group : Если ИИ упрощает сравнение характеристик и цен, бренду важно закрепить дополнительные причины выбора: качество, репутацию, эмоциональную ценность, особенности потребительского опыта. Наружная реклама должна быстро объяснять, что предлагает бренд и чем отличается от конкурентов. Поэтому большое значение имеют креативы — то, как составлено и преподносится предложение. В наружной рекламе важна не полнота информации, а точность главного сообщения.

Ирония выбора

Наружная реклама может сформировать интерес к бренду, но дальнейший поиск с помощью ИИ — привести покупателя к конкуренту.

В сентябре 2026 года «Анкетолог» опросил 1,5 тысячи россиян, которые хотя бы раз пользовались нейропоиском. При выборе товара 75% респондентов подбирали варианты по нужным характеристикам, 62% сравнивали цены в разных магазинах, а 52% искали аналоги. При этом 74% хотя бы раз покупали товар или заказывали услугу по совету нейросети.

Пересмотреть решение могут те, кто уже выбрал конкретную марку. В августе 2026 года агентство DEPT опросило 2,6 тысячи потребителей в США. Среди покупателей, которые обращались к ИИ за помощью в выборе товара, 79% благодаря его рекомендациям рассмотрели больше вариантов. Более половины обратили внимание на марку, которую раньше не рассматривали, а 56% в итоге выбрали другую марку, хотя изначально планировали купить товар конкретного бренда.

Рекомендации ИИ дают шанс маркам, которые покупатель прежде не рассматривал. Летом 2026 года ICERTIAS опросила 8 тысяч взрослых интернет-пользователей в 57 странах. Из них 55% уже обращались к ИИ при выборе товаров. Среди тех, кто использовал ИИ при выборе покупок, 60% рассказали, что благодаря его рекомендациям обратили внимание на марки, которые раньше всерьез не рассматривали, а 33% покупали товары таких марок. При этом 23% сообщили, что ИИ советовал им не покупать товар марки, которую они уже всерьез рассматривали.

Денис Тертычный, директор по управлению знаниями ГК Starlink : Наружная реклама показывает бренд, внешний вид продукта человеку, который его, скорее всего, и не искал. Работает медиа и в начале атрибутивной цепочки, когда потребитель узнает о бренде и, если успеет, считывает основные его характеристики. И в середине — если продукт уже был в рассмотрении, щит становится дополнительным толчком к покупке и переходу на следующую стадию воронки. Можно отлично настроить GEO, но человек привык окончательный выбор оставлять за собой — при прочих равных предпочтение будет отдано знакомой марке. Даже если знание о ней построено при помощи сотни коротких контактов.

Какие именно альтернативы увидит покупатель, зависит от нейросети, страны и его запроса. Исследовательская компания Euromonitor International проверила 1 тысячу запросов о средствах для ухода за кожей головы в ChatGPT и Gemini в США и Великобритании: при уточнении потребности менялся и набор предлагаемых брендов. ChatGPT чаще ссылался на редакционные материалы и бьюти-медиа, а Gemini — на страницы товаров у продавцов. На собственные сайты брендов приходилось не более 3% ссылок в обоих сервисах.

Насколько знакомство с брендом повлияет на итоговый выбор, зависит и от того, что покупает человек.

Владимир Сон, директор по закупкам наружной рекламы Media Instinct Group: В первую очередь развитие ИИ-поиска может ослабить роль наружной рекламы в категориях с коротким циклом покупки, низкой вовлеченностью и высокой взаимозаменяемостью товаров. Если выбор определяется преимущественно ценой, характеристиками и доступностью, ИИ может закрывать потребность непосредственно в момент возникновения запроса. В таких ситуациях влияние имиджевых коммуникаций на финальное решение ограничено. Кроме того, наружная реклама менее эффективна для узких аудиторий с географически распределенным спросом. Чем рациональнее и конкретнее критерии покупки, тем сложнее наружной рекламе влиять на конверсию.

Между мной и тобой — реклама

Чтобы продолжить контакт с покупателем после кампании наружной рекламы, бренду важно присутствовать и там, где человек будет сравнивать предложения.

В 2025 году Ahrefs опубликовала исследование упоминаний 75 тысяч брендов в ответах ChatGPT и двух ИИ-сервисов Google. Во всех трех сервисах чаще появлялись бренды, которые чаще упоминали в интернете. Самой сильной оказалась связь с числом роликов на YouTube, в которых упоминался бренд. Исследователи учитывали ролики, где название бренда встречалось в заголовке, описании или расшифровке речи. Связь с числом поисковых запросов с названием бренда оказалась слабее. Поэтому рост таких запросов после наружной кампании сам по себе не показывает, стал ли ИИ чаще упоминать бренд.

Помимо попадания в рекомендации, бренды могут привлечь внимание покупателя через рекламу в самом ИИ-сервисе. В отчете за второй квартал 2026 года «Яндекс» сообщил, что в чатах с «Алисой AI» пользователям показали объявления трех четвертей всех рекламодателей платформы. При подборе рекламы система учитывает весь контекст разговора и может определить, что заинтересует пользователя, еще до того, как он задаст конкретный вопрос. По оценке «Яндекса», стоимость привлечения клиента в его ИИ-сервисах сопоставима с показателем в поиске.

Google также показывает рекламу внутри ответов нейросети и рядом с ними, используя объявления из уже запущенных кампаний. Реклама маркируется и, по заявлению компании, не влияет на содержание ответа. По данным исследований Google, пользователей устраивает реклама в ИИ-режиме и они считают ее соответствующей своим запросам, а кликабельность рекламных и обычных товарных предложений в ИИ-режиме была сопоставимой.

OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT в США в феврале 2026 года. Объявления появляются под ответами нейросети у пользователей бесплатного тарифа и подписки Go в отдельных странах.

Впрочем, возможность купить такой контакт зависит от модели заработка конкретного сервиса. В марте 2026 года старший вице-президент Сбербанка Антон Фролов рассказал РБК, что в ближайшее время компания не планирует показывать рекламу в «ГигаЧате» и вводить плату для массового пользователя. В будущем сервис должен стать помощником, который сам покупает товары, бронирует услуги и управляет финансами. За такие возможности компания сможет брать плату по подписке, а также зарабатывать на ИИ-решениях для бизнеса.

Эксперты расходятся в том, когда ИИ-поиск может ослабить влияние наружки. Между советом нейросети и покупкой по ее выбору есть разница. В первом случае человек сам решает, стоит ли предпочесть знакомой марке ту, которую предложил ИИ. Во втором он доверяет помощнику и это решение.

Денис Тертычный, директор по управлению знаниями ГК Starlink: Ослабнет наружная реклама только при одном сценарии: когда сделки будут заключаться между агентами автономно, потому что нейросети наружную рекламу не видят и ими этот фактор не рассматривается. Пока решение все еще принимает человек, который выходит на улицу, наружная реклама будет сохранять свой немалый вклад в конечную покупку.

Владимир Сон, директор по закупкам наружной рекламы Media Instinct Group: Нельзя говорить о массовом перетоке бюджетов из поискового продвижения в наружную рекламу. У каналов разные задачи. Поиск помогает работать с уже сформированным спросом, наружная реклама — расширять знание о бренде и формировать интерес. Развитие ИИ заставляет рекламодателей пересматривать логику внутри решения этих задач. А распределение инвестиций между каналами зависит от категории, цикла покупки, поведения аудитории и задач компании на рынке.

Наружная реклама может повлиять на то, с какой марки покупатель начнет поиск. Если после встречи с билбордом он запомнил, чем товар ему подходит, у него уже есть причина включить бренд в сравнение. Если в памяти осталось только название, рекомендация нейросети может склонить его к другой марке. Поэтому еще при подготовке наружной кампании бренду стоит решить, какое свойство товара покупатель должен запомнить и почему оно будет важно для него, когда нейросеть предложит несколько вариантов.