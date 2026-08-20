Число заведений общепита в городах-миллионниках за год сократилось менее чем на 1%

В августе 2026 года в 16 российских городах-миллионниках работают 97,1 тыс. заведений общепита. За последние 12 месяцев их совокупное количество изменилось незначительно — сократилось менее чем на 1%, следует из данных 2ГИС. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Рост числа заведений зафиксирован в Ростове-на-Дону и Челябинске — на 5% и 3% соответственно. В Москве количество точек практически не изменилось — выросло менее чем на 0,1%.

В Санкт-Петербурге и еще пяти миллионниках количество заведений снизилось в пределах 1−2%. Наиболее заметное сокращение общего числа точек произошло в Волгограде — на 4%, Самаре и Омске — на 3% в каждом городе.

Отдельно аналитики 2ГИС изучили динамику четырех основных форматов общепита: ресторанов, кафе, кофеен и заведений быстрого питания. Категории относятся к наиболее востребованным пользователями карт и одновременно остаются массовыми по числу точек.

Количество кофеен в миллионниках за год сократилось на 3%, до 7,7 тыс. точек. При этом в Ростове-на-Дону их стало больше на 47% — до 450 заведений, в Воронеже — на 14%, до более чем 200, а в Уфе — на 11%, примерно до 200.

Наиболее заметное снижение числа кофеен пришлось на Москву — на 15%, до 2,5 тыс. точек. В Санкт-Петербурге показатель не изменился и составил 1,6 тыс. заведений.

Число ресторанов быстрого питания за год сократилось на 3%, до 24,5 тыс. точек. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге количество таких заведений выросло на 3%, до 923 и 1,3 тыс. соответственно, тогда как в Омске показатель снизился на 7%, почти до 900 точек, а в Волгограде — на 6%, до 650.

Число кафе в городах‑миллионниках уменьшилось на 6%, до 12 тыс. заведений. Исключением стали Челябинск и Уфа, где показатель вырос на 3% и 2% соответственно. Сильнее всего число кафе сократилось в Новосибирске — на 15%, более чем на 500 точек, и в Москве — на 10%, до 3,9 тыс.

Ресторанов в миллионниках за последние 12 месяцев стало на 4% меньше — 7,1 тыс. точек. Рост отмечен только в Омске, где их число увеличилось на 6%, более чем до 100 заведений, и Ростове-на-Дону — на 2%, примерно до 250. Наиболее заметное сокращение произошло в Перми — на 12%, более чем на 100 ресторанов, и Новосибирске — на 8%, примерно на 200.