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26.08.2026 в 08:30

Число вакансий в России к концу августа сократилось на 18%

Снижение спроса на персонал затронуло почти все основные отрасли

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Число вакансий на российском рынке труда к концу августа сократилось на 18%. Снижение спроса на персонал наблюдается практически во всех отраслях, сообщает ТАСС со ссылкой на SuperJob.

Наиболее заметная отрицательная динамика зафиксирована в строительстве, проектировании и недвижимости — снижение на 18%. В промышленности и производстве число предложений сократилось на 17%, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите — на 15%.

В ретейле количество вакансий уменьшилось на 14%, в сфере транспорта, логистики, складов и внешнеэкономической деятельности — на 10%.

При этом розничная торговля остается крупнейшим источником спроса на сотрудников, что характерно для российского рынка труда на протяжении последних трех десятилетий. Второе место занимает промышленность, где сохраняется потребность в квалифицированных специалистах.

Ранее специалисты «Авито Работы» и Rostic’s подсчитали, что Москва стала лидером России по числу вакансий в общепите. Средняя зарплата специалистов в столице за год выросла на 12%, до 91,3 тыс. рублей.

вакансии Россия
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