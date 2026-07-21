Число предприятий малого и среднего бизнеса в России за 10 лет выросло почти на 11%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России за последние 10 лет увеличилось на 10,98%. На 10 июля в стране насчитывалось 6,6 млн таких предприятий против почти 5,9 млн в 2016 году, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые приводит РИА «Новости».

Основную часть сектора составляют микропредприятия — их число превысило 6,3 млн. Из них около 716 тыс. относятся к категории «вновь созданных» компаний.

Количество малых предприятий в России на 10 июля 2026 года превысило 241 тыс., а средних — составило более 24 тыс. При этом число индивидуальных предпринимателей (ИП) на 1 апреля достигло около 5 млн, увеличившись за год на 6,8%.

Одновременно количество зарегистрированных компаний немного сократилось: на 1 апреля 2026 года их насчитывалось чуть более 3 млн, что на 2,3% меньше показателя, зафиксированного годом ранее.

По подсчетам аналитиков сервиса проверки контрагентов Rusprofile, количество регистраций новых компаний и ИП в рекламной сфере в России выросло на 68% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.