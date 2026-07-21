В России на 68% выросло число регистраций новых компаний и ИП в сфере рекламы

Количество регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в рекламной сфере в России увеличилось на 68% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, результаты которого приводит РИА «Новости».

По данным аналитиков, за январь-июнь 2026 года в стране зарегистрировали 23,6 тыс. организаций и ИП, работающих в сфере рекламы. Из них 20,4 тыс. субъектов бизнеса продолжали деятельность на 15 июля. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2025 года было открыто 14,07 тыс. таких компаний, из которых действующими оставались 9,2 тыс.

Совокупная выручка крупнейших рекламных компаний по итогам 2025 года достигла 385,5 млрд рублей, а их общая чистая прибыль составила 38,9 млрд рублей. В среднем доходы лидеров отрасли выросли за год на 23%.

«Отрасль одновременно переживает технологические, экономические и регуляторные изменения, которые, с одной стороны, существенно снизили барьеры для открытия собственного агентства, а с другой — повысили спрос бизнеса на профессиональные маркетинговые услуги», — отметила основатель коммуникационного агентства ShexPR Елена Круглова.

По словам эксперта, развитие цифровых инструментов и сервисов поддержки предпринимателей упрощает запуск рекламного бизнеса. Искусственный интеллект позволяет небольшим командам и индивидуальным специалистам выполнять задачи, которые раньше требовали участия нескольких сотрудников, включая создание контента, анализ данных и подготовку рекламных материалов. Круглова считает, что дальнейший рост числа агентств усилит конкуренцию на рынке.