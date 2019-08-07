Число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств растёт

По итогам первой половины 2019 года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тысячи до 60,8 тысяч. Главной причиной этого стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках, которая оказалась крайне невыгодной для производителей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую компанию Headway.

Суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52%, с 26 млрд рублей до 39,7 млрд рублей. Большинство тендеров — 55,6 тысячи — не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тысячи были отменены в результате отказа от размещения заказа, а 2,1 тысячи не состоялись из-за недопуска всех участников.

Подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные. Причем срывались закупки недорогих препаратов, таких как натрия хлорид (4,7 тысячи несостоявшихся аукционов), декстроза (3,2 тысячи), преднизолон (2,4 тысячи). Среди федеральных тендеров (не состоялся 21) чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ ламивудин. Сейчас ряду регионов придется выделить собственные средства для самостоятельной закупки препарата, чтобы обеспечить беспрерывное лечение пациентов.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что многие компании избегают участия в госзакупках из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта, устанавливаемой госзаказчиком. Несостоявшиеся аукционы приходится объявлять заново с незначительным повышением цены, на что уходит минимум месяц. Кроме того, зачастую госзаказчик указывает еще и слишком маленький объем поставки, что невыгодно компаниям.

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков добавляет, что в первом квартале Минздрав опубликовал разъяснения, из которых следовало, что цены, рассчитанные в соответствии с методикой, являются «индикативными». При этом если субъект захочет указать более высокую цену, ему придется обосновывать такое решение, и регионы не хотят брать на себя ответственность.