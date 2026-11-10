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10.11.2026 в 13:11

Anthropic отозвала параметры IPO почти на $70 млрд после рассылки банкам

Компания заявила о неточностях в данных о цене размещения акций

Американская компания Anthropic, разрабатывающая технологии искусственного интеллекта, предварительно оценила объем привлечения средств в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в $69,3 млрд. Однако после рассылки параметров размещения банкам компания отозвала документ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст электронных писем компании.

Согласно первоначальным условиям, Anthropic планировала разместить 866,7 млн акций класса A по цене от $70 до $80 за бумагу. Из них 843,3 млн акций выпустила бы сама компания, еще 23,3 млн продали бы действующие акционеры. При верхней границе ценового диапазона объем размещения составил бы $69,3 млрд.

В следующем письме представитель Anthropic сообщил банкам, что информация о цене акций неточна, и пообещал направить обновленный документ. Причину ошибки компания не раскрыла. Reuters также не удалось установить, какие именно сведения были указаны неверно. В Anthropic отказались от комментариев.

Первоначальный документ также предусматривал участие крупных технологических компаний в финансировании размещения. Google, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft и TSMC согласились совместно вложить $26 млрд. Они должны приобрести акции класса N по цене IPO в рамках частного размещения, которое завершится сразу после выхода компании на биржу.

В конце октября Anthropic подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) официальное уведомление о проведении IPO. Размещение запланировано на бирже NASDAQ, акции компании будут торговаться под биржевым символом ANT. По данным Reuters, цену размещения Anthropic должна определить на следующей неделе.

IPO ИИ Anthropic
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