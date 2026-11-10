Uber увеличил расходы на маркетинг на 22%

Uber Technologies увеличила расходы на продажи и маркетинг на 22% год к году — до $1,56 млрд по итогам третьего квартала 2026 года. Годом ранее показатель составлял $1,28 млрд. Такие данные компания представила в финансовой отчетности.

Так, основную часть прироста квартальных расходов обеспечили увеличение скидок, промоакций, кредитов и возвратов пользователям — на $141 млн, а также рост затрат на вознаграждение сотрудников, включая выплаты акциями, — на $91 млн.

В Uber отмечают, что категория расходов на продажи и маркетинг включает не только рекламу, но и продуктовый маркетинг, стимулирующие предложения для пользователей и связанные с ними затраты.

За первые девять месяцев 2026 года расходы Uber на продажи и маркетинг выросли на 24% и составили $4,4 млрд против $3,54 млрд за аналогичный период прошлого года. В числе факторов роста компания также назвала увеличение затрат на непрямую рекламу и маркетинг — на $279 млн.

На фоне роста маркетинговых расходов валовые заказы Uber в третьем квартале увеличились на 20% год к году — до $59,8 млрд, а выручка выросла на 10%, до $14,77 млрд. Количество поездок на платформе достигло 4,1 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее.

В четвертом квартале Uber ожидает роста валовых заказов на 18−22% в годовом выражении в постоянной валюте — до $63,25−65,25 млрд. Прогноз скорректированной EBITDA составляет $3,13−3,23 млрд.

В октябре Uber купил ezCater за $2,3 млрд. Таким образом компания вышла на рынок кейтеринга.