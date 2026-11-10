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10.11.2026 в 12:30

Банкиры предложили на год отложить введение прогрессивного налога на вклады

Кредитным организациям требуется дополнительное время для доработки программного обеспечения и интеграции с ФНС

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил перенести на год, до 1 января 2028 года, введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов по вкладам физических лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, с 1 января 2027 года банки должны будут ежемесячно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам. При доходе свыше 2,4 млн руб. ставка увеличивается с 13% до 15%.

Банкиры считают, что не успеют подготовить программное обеспечение и интегрировать его с системой ФНС. Причем доработки потребуются всем кредитным организациям, а не только крупнейшим банкам, где сосредоточена основная часть состоятельных вкладчиков.

НСФР предлагает установить на 2027 год переходный период с единой ставкой 13%. С 2028 года банки смогут применять прогрессивную шкалу.

По оценке экспертов, перенос не повлияет на поступления в бюджет: ФНС сможет провести итоговый расчет налога по данным всех банков.

налог вклады Банкиры
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