Число атак хакеров-вымогателей на российские компании снизилось впервые за четыре года

За первые пять месяцев 2026 года число атак киберпреступников-вымогателей на российские компании сократилось на 20% год к году, более чем до 220. В течение последних четырех лет количество таких атак ежегодно росло. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании F6.

За отчетный период в России снизилась активность хакеров с ближневосточными корнями из-за обострения ситуации в регионе и переключения группировок на другие цели. Число атак проукраинских киберпреступников выросло более чем на 10%.

Главные цели хакеров: получение выкупа (в 82% инцидентов), разрушение инфраструктуры и нанесение российским компаниям максимального ущерба (18%).

Самая высокая сумма первоначального выкупа в указанный период составила $3,8 млн (около 304 млн руб. на момент атаки).

Хакеры, атакующие зарубежные компании, устанавливают сумму выкупа в размере 1−5% от годового оборота атакуемой организации.

Ранее сообщалось, что половина кибератак в 2025 году была направлена на захват инфраструктуры компаний. Больше четверти инцидентов были связаны с попытками получить доступ к конфиденциальным данным.