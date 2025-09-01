Четверть сотрудников устраивают «периоды тишины» раз в неделю

24% сотрудников в России в течение рабочей недели делают паузу в общении по телефону или в чатах. При этом 6% сообщили, что такая практика согласована с работодателем и внедрена официально, так как позволяет сосредоточиться на задачах и снизить уровень стресса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Kaiten.

38% опрошенных заявили, что им не хватает «периодов тишины». 33% впервые слышат о таком формате. 18% респондентов ответили, что их устраивают дни без звонков и переписок, несмотря на то что в команде это не принято.

Те, кто внедряет такие периоды самостоятельно, чаще всего блокируют время в календаре (28%), отключают уведомления (22%) или предупреждают коллег заранее (12%).

Большинство участников опроса отметили, что значительная часть рабочего времени уходит на переписку с коллегами. У 37% звонки и обсуждения в чатах занимают от трех до четырех часов в день, у 29% - более четырех часов, у 22% - 1−2 часа. 6% тратят на это меньше часа,

Эксперты отмечают, что в ситуации дефицита кадров работодатели тестируют разные способы повышения лояльности и удержания сотрудников. А оптимальная организация всех процессов — один из них, особенно с учетом того, что все большую долю сотрудников холдингов составляют представители молодого поколения, которые заботятся прежде всего о собственном комфорте.

Ранее сообщалось, что во время рабочих созвонов опрошенные россияне чаще всего листают соцсети и просматривают ссылки (23,6%), едят (15,6%), готовят (9,3%), моют посуду (5,4%) и гладят домашних животных (3,6%).