Четверть россиян при покупке товара обращают внимание на бренд

Доля россиян, учитывающих при покупке товара бренд или производителя, выросла за год с 12 до 27%. Такие критерии, как цена и качество, продолжают сохранять высокие позиции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Б1.

Весной 2023 года на название бренда при покупке ориентировалось 9% респондентов, а затем эта доля начала расти. Речь идет о продовольственных товарах, одежде, обуви, аксессуарах, косметике и парфюмерии и других категориях, включая автомобили.

Цена при покупке важна для 92% опрошенных против 86% осенью 2023 года, качество — для 82% против 78%. Страна происхождения товара для потребителей при этом имеет все меньшее значение. Доля тех, кто отметил важность этого критерия, сократилась за год на 7 п. п. до 12%.

Снизилась и доля респондентов, которые выбрали ответ «покупаю значительно больше товаров, произведенных в России», — с 51 до 42%. При этом 66% респондентов по-прежнему считают, что российских товаров на полках магазинов стало больше.

Потребители «в целом благосклонно» относятся к СТМ, но предпочитают покупать их в определенных категориях. Так, среди продовольственных товаров больше всего под СТМ покупают молочную продукцию, бакалею, мясо, рыбу и птицу, среди непродовольственных — бытовую химию и товары для дома, косметику и парфюмерию, одежду и обувь.

Эксперты отмечают, собственники новых марок, в отличие от работавших в России известных международных брендов, мало инвестируют в маркетинг и продвижение. Потребители могли устать от экспериментов с малознакомыми товарами, поэтому вновь фокусируются на брендах — как индикаторе надежности.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Роспатент зарегистрировал 32 новых региональных бренда из 25 субъектов России. Всего в стране насчитывается 366 региональных брендов.