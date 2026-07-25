ЦСКА и «Честный знак» запустили шоу «Настоящее видно сразу» на открытии сезона РПЛ

Перед стартовым свистком первого домашнего матча сезона между ПФК ЦСКА и калининградской «Балтикой» на экранах «ВЭБ Арены» состоялась премьера имиджевого ролика нового стратегического партнера красно-синих — системы маркировки «Честный знак».

Интригу подогревали заранее: за несколько дней до матча в соцсетях «Честного знака», ПФК ЦСКА и в профильных спортивных и маркетинговых каналах появились короткие тизеры, которые создавали ощущение грядущей «проверки».

Полная версия ролика «Настоящее видно сразу» впервые увидела свет на домашней арене армейцев. В основе концепции — цифровая проверка «Что за футболист?». По аналогии с тем, как приложение «Честный ЗНАК» сканирует товары, «проверку» проходят игроки красно-синих: их выносливость, скорость, сила удара и другие ключевые параметры. Но объектами сканирования стали не только футболисты, но и тренерский штаб, клубный фан-шоп, сама «ВЭБ Арена» и даже ее главный агроном.

Премьера стала центром масштабного предматчевого шоу. Партнерство «Честного знака» и ЦСКА строится на общей философии: честная игра и равные условия. На поле это уважение к правилам и сопернику, на рынке — прозрачность и защита от контрафакта.

После ролика болельщиков ждала еще одна активация: пиротехническое шоу и запуск 1400 желтых парашютов с символикой «Честного знака».

Активационные механики в рамках партнерства разработало и реализовало агентство Media Direction Sport (входит в состав MEDIA DIRECTION GROUP ).