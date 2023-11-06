ChatGPT научился писать музыку и песни

ChatGPT научился создавать оригинальную музыку и писать песни по запросу пользователей, используя нейросеть Suno AI, сообщается на сайте чата.

Бот, ориентируясь на запрос пользователя, создает мелодию, ритм и песню целиком, требуется лишь выбрать жанр. Текст песни на любом языке можно добавить самому или попросить бота сочинить.

После этого Suno предложит пользователю на выбор два небольших музыкальных трека. Можно выбрать из них один, над которым бот продолжит работать, а можно попросить его создать новые.

Ранее компания OpenAI, разработчик ChatGPT, добавила в него голосовые чаты и поддержку изображений. Для озвучивания нейросети OpenAI задействовала профессиональных дикторов. При этом пользователи смогут выбрать для беседы один из пяти голосов.