Cannes Lions 2026: от геймеров до гуманитарных миссий — победители второго дня фестиваля

Во второй день Каннские львы сместили фокус с социальных инициатив и наружной рекламы на качество исполнения, бренд-стратегии и индустрию развлечений. Жюри объявило победителей в категориях Design Lions, Digital Craft, Film Craft, Industry Craft, Entertainment Lions, а также вручило награды Creative Brand и Lions Health Grand Prix for Good.

Lions Health Grand Prix for Good: VEHICLE OF HOPE

Бренд: Caritas

Агентство: Differ

Из-за военного конфликта в секторе Газа медицинская инфраструктура оказалась серьезно ограничена, а доставка гуманитарной помощи столкнулась с многочисленными бюрократическими и логистическими препятствиями.

Для решения этой проблемы Caritas использовала необычный ресурс — автомобиль, на котором Папа Франциск во время визита в Вифлеем передвигался по региону. Благодаря особому религиозному и дипломатическому статусу транспортного средства организаторам удалось обеспечить его беспрепятственное передвижение там, где обычные гуманитарные миссии сталкивались со сложностями.

Проект стал примером того, как символический актив может превратиться в практический инструмент помощи людям в кризисной ситуации.

Grand Prix Design Lions: APPLE TV REBRAND

Бренд: Apple TV

Агентство: TBWA\Media Arts Lab

Apple получила Grand Prix за обновление визуальной системы Apple TV. Проект охватывал как логотип, так и более широкую дизайн-экосистему сервиса, которая должна была объединить стриминговую платформу, оригинальный контент и пользовательский интерфейс.

Особое внимание команда уделила созданию нового знака. По словам авторов кейса, работа заняла около 150 часов исследований и экспериментов. В процессе дизайнеры тестировали различные прозрачные материалы, световые эффекты и варианты визуального исполнения, чтобы добиться максимально узнаваемого и премиального результата.

Проект стал примером того, насколько большое значение крупные технологические компании продолжают уделять деталям. Жюри отметило не радикальную трансформацию бренда, а качество исполнения и глубину проработки дизайн-системы.

Gold Design Lions: THE VOLVO SAFETY STANDARD

Бренд: Volvo Cars

На протяжении десятилетий безопасность оставалась главным активом Volvo. Однако с развитием электромобилей, систем помощи водителю и технологий автономного вождения почти каждый автомобильный бренд начал использовать этот тезис в своей коммуникации.

Чтобы вернуть себе лидерство в этой теме, Volvo пересмотрела бренд-систему через призму безопасности. Компания разработала новый шрифт, который легче считывается и создает меньше визуального шума, создала сигнальную цветовую палитру на основе данных краш-тестов и интегрировала принципы безопасности в различные элементы фирменного стиля.

В результате дизайн перестал быть исключительно инструментом коммуникации и превратился в продолжение инженерной философии бренда.

Gold Design Lions: SUPERNOVA ADAPTIVE

Бренд: Adidas

Агентство: TBWA\Canada

При создании модели Supernova Adaptive компания Adidas сосредоточилась на потребностях людей с синдромом Дауна. Исследования показали, что особенности строения стопы — выраженное плоскостопие, гиперпронация, укороченная пятка и увеличенный промежуток между пальцами — могут существенно влиять на комфорт во время занятий спортом.

Вместо адаптации существующей модели бренд пересобрал конструкцию кроссовок с учетом этих особенностей. Команда работала с потенциальными пользователями на разных этапах разработки, чтобы добиться более комфортной посадки и поддержки стопы.

Проект получил золото в категории Inclusive Design за подход, в котором инклюзивность стала частью продуктовой разработки, а не только коммуникационной стратегии бренда.

Gold Design Lions: DANCEBOOK BRASIL

Бренд: Bradesco

Агентство: Lovely

Бразильские танцы традиционно передаются через практику, наблюдение и обучение у преподавателей, однако единой системы их записи долгое время не существовало. Проект Dancebook Brasil предложил решение этой проблемы, объединив хореографию и музыкальную нотацию.

Авторы создали книгу, в которой движения бразильских танцев фиксируются с помощью адаптированной системы записи на основе классического пятилинейного нотного стана. Такой подход позволяет документировать танцевальное наследие страны и передавать его будущим поколениям в более структурированном формате.

Проект получил золото в категории Books за попытку сохранить культурное наследие через дизайн и создать новый визуальный язык для записи танца.

Gold Design Lions: NPR: FOR YOUR RIGHT TO BE CURIOUS

Бренд: NPR

Агентство: Mischief @ No Fixed Address

Когда американское общественное радио NPR столкнулось с политическим давлением и сокращением государственного финансирования, бренд решил ответить не через традиционную общественную кампанию, а через собственную айдентику.

В центре проекта оказался логотип NPR. Дизайнеры переосмыслили знаменитые три буквы, превратив их в три вопроса, на которых строится независимая журналистика: Why? («Почему?»), How? («Как?») и Who? («Кто?»). Новый визуальный язык стал напоминанием о том, что любопытство и право задавать вопросы лежат в основе работы СМИ.

Кампания превратила фирменный стиль в редакционное высказывание. Вместо защиты бренда радиостанция фактически защищала саму идею независимой журналистики, что и принесло проекту золото в категории IP-Led Brand Identity & Storytelling.

Grand Prix Digital Craft: PROJECT GENIE

Бренд: Google

По мере распространения генеративного искусственного интеллекта технологии становятся все более доступными, однако принципы их работы для большинства пользователей остаются непонятными. Project Genie был создан как попытка сделать сложные процессы генерации контента более наглядными и понятными.

Проект визуализирует работу генеративных моделей и позволяет пользователям буквально увидеть, как искусственный интеллект интерпретирует запросы, обрабатывает данные и формирует результат. Вместо технических объяснений Google сделал ставку на понятный пользовательский опыт и визуальное повествование.

Жюри отметило проект за сочетание технологической сложности и доступности. Project Genie демонстрирует, что хороший цифровой дизайн способен не только решать пользовательские задачи, но и объяснять работу технологий, которые все чаще становятся частью повседневной жизни.

Gold Digital Craft: LANGUAGE OF BEDWETTING

Бренд: Autism Society

Агентство: McCann

Для многих невербальных детей с аутизмом даже простое сообщение о физическом дискомфорте может стать серьезной коммуникационной проблемой. Особенно когда речь идет о деликатных темах, связанных с недержанием или ночным энурезом.

Вместе с логопедами, психологами и специалистами по аутизму команда проекта разработала систему из 461 графического символа, учитывающую особенности восприятия информации людьми с расстройствами аутистического спектра. Минималистичные пиктограммы с низкой визуальной нагрузкой позволяют детям сообщать о своих ощущениях, эмоциях и потребностях, используя понятный визуальный язык.

Система помогает формулировать фразы вроде «мне мокро», «нужно поменять белье» или «мне стыдно», снижая стресс как для самих детей, так и для их родителей. Проект получил золото за продуманный UX-дизайн, который решает реальную коммуникационную проблему и делает повседневную жизнь пользователей комфортнее.

Grand Prix Industry Craft: TINY COFFEE SHOPS

Бренд: De'Longhi

Агентство: Lola

После золота в Outdoor проект Tiny Coffee Shops получил и Grand Prix в Industry Craft — во многом благодаря уровню исполнения. Для кампании De'Longhi создала серию миниатюрных кофеен, вдохновленных культовыми кофейными пространствами Парижа, Токио, Милана, Копенгагена и Берлина.

Над проектом работал художник Саймон Вайс, известный по сотрудничеству с Уэсом Андерсоном. Каждая локация была изготовлена вручную с высокой степенью детализации, однако главным элементом проекта оставались сами кофемашины. Миниатюрные кофейни были не просто декорациями, а полноценными работающими устройствами для приготовления кофе.

Жюри отметило проект за сочетание промышленного дизайна, арт-дирекшна и ремесленного подхода. Вместо классической демонстрации продукта бренд превратил кофемашину в арт-объект, вокруг которого выстроил целый визуальный мир.

Gold Industry Craft: HOPE / PICKY / MORNINGS

Бренд: IKEA

Агентство: TRY

На протяжении многих лет мебельные бренды показывали дома и квартиры в идеальном состоянии. В своей новой кампании IKEA решила отказаться от этой традиции и сосредоточиться на несовершенстве повседневной жизни.

Серия принтов показывает знакомые бытовые ситуации: сложные утренние сборы, детские капризы, беспорядок и другие моменты, которые редко попадают в рекламные каталоги. Вместо идеализированных интерьеров бренд демонстрирует пространство, в котором действительно живут люди.

Grand Prix Entertainment Lions: ORIGINAL FOREVER

Бренд: Adidas

Агентство: Johannes Leonardo

После объявления о воссоединении группы Oasis Adidas решил напомнить о многолетней связи бренда с британской группой и ее поклонниками. Вместо стандартного спонсорства компания превратила кампанию в полноценное культурное событие, встроенное в возвращение одного из главных музыкальных коллективов своего поколения.

В рамках проекта Adidas выпустил совместную коллекцию мерча, которая стала не просто сувенирной продукцией, а частью визуальной идентичности тура. Дополнительно бренд создал трехминутный музыкальный фильм-трибьют, посвященный наследию группы и ее влиянию на культуру.

Проект получил Grand Prix благодаря органичному партнерству с артистами. Вместо использования музыкантов как рекламных лиц Adidas выступил полноценным участником культурного события, которое уже имело значение для миллионов фанатов по всему миру.

Grand Prix Entertainment Lions for Gaming: COPYCATS WELCOME

Бренд: Clash Royale

Агентство: David

На протяжении многих лет Clash Royale остается одной из самых популярных мобильных игр в мире, а вместе с популярностью неизбежно сталкивается и с другой проблемой — многочисленными клонами. Сотни проектов копировали название, игровые механики, визуальный стиль и даже отдельных персонажей оригинальной игры.

Вместо привычной борьбы через суды и блокировки разработчики решили использовать ситуацию в свою пользу. Кампания Copycats Welcome предлагала игрокам, которые потратили время на клоны Clash Royale, перенести часть своего прогресса в оригинальную игру. В обмен на подтверждение достижений пользователи получали внутриигровые награды, включая золото, ключи и различные бонусы.

Проект превратил проблему пиратских копий в инструмент привлечения аудитории. Вместо наказания игроков за выбор альтернативных версий Clash Royale решила признать их усилия и пригласить в официальное сообщество игры.

Gold Entertainment Lions for Gaming: POCKET-SIZED HALFTIME SHOW

Бренд: Clash Royale

Агентство: Uncommon Creative Studio Stockholm

Пока миллионы зрителей следили за Супербоулом и его знаменитым шоу в перерыве матча, Clash Royale решила создать собственную версию этого события внутри игры.

Во время трансляции Супербоула все игровые матчи были временно приостановлены ради виртуального выступления рэпера Lil Wayne. Игроки получили возможность посмотреть концерт непосредственно в мобильном приложении, превратив привычный игровой процесс в часть более широкого культурного события.

Кампания стала примером того, как игровые платформы постепенно превращаются в полноценные развлекательные пространства. Вместо традиционной рекламы бренд интегрировал музыкальное шоу в игровой опыт и создал событие, существовавшее одновременно в мире спорта, музыки и видеоигр.

Grand Prix Entertainment Lions for Sport: THE THOUSAND SPONSORS OF MUNI

Бренд: Club Deportivo Municipal

Агентство: McCann Lima

Перуанский футбольный клуб Deportivo Municipal столкнулся с проблемой, знакомой многим командам за пределами топ-лиг: отсутствие крупных спонсоров и хроническая нехватка денег. Вместо поиска одного большого партнера клуб решил обратиться к собственным болельщикам.

В рамках проекта The Thousand Sponsors of Muni фанатам предложили стать полноценными спонсорами команды. Их имена появились на форме клуба наряду с логотипами брендов, а сама спонсорская модель превратилась в инструмент коллективной поддержки любимой команды.

Кампания позволила клубу привлечь финансирование и одновременно укрепить связь с болельщиками. Вместо традиционной сделки между брендом и спортивной организацией спонсорство стало доступным для сотен обычных людей, которые получили возможность буквально стать частью клуба.

Gold Entertainment Lions for Sport: LUCKY FAN INDEX

Бренд: Wisła Kraków Football Club

Агентство: VML

Польский футбольный клуб Wisła Kraków решил вознаградить самых преданных болельщиков необычным способом. Вместо традиционных программ лояльности команда создала систему, которая анализировала участие фанатов в жизни клуба и превращала поддержку команды в измеримый показатель.

Проект Lucky Fan Index позволял определять наиболее вовлеченных болельщиков и предоставлять им специальные привилегии, награды и уникальные возможности взаимодействия с клубом.

Кейс показал, как спортивные организации могут использовать данные не только для работы с игроками, но и для развития отношений со своей аудиторией.

Gold Entertainment Lions for Sport: CERAVE — THE NEW FACE OF LEGS

Бренд: CeraVe

Агентство: L'Oréal

На протяжении многих лет баскетболист Кевин Дюрант становился объектом шуток и мемов из-за крайне сухой кожи на ногах и щиколотках. Скриншоты с матчей регулярно разлетались по соцсетям, а состояние кожи спортсмена превратилось в один из самых известных интернет-мемов среди поклонников НБА.

Вместо того чтобы игнорировать этот культурный феномен, CeraVe решила использовать его как повод для разговора об уходе за кожей тела. Бренд официально объявил Дюранта «Новым лицом ног» и запустил кампанию, посвященную важности увлажнения кожи. Центральным элементом стал ироничный ролик с демонстративно крупными планами ног баскетболиста, а также образовательный контент с участием дерматологов.

Проект превратил многолетнюю интернет-шутку в полноценную коммуникационную платформу и помог бренду достучаться до мужской и спортивной аудитории, которая редко оказывается в центре внимания косметических компаний.

Grand Prix Entertainment Lions for Music: ORIGINAL FOREVER

Бренд: Adidas

Агентство: Johannes Leonardo

Одним из главных музыкальных событий года стало воссоединение братьев Галлахеров и возвращение Oasis на сцену. Adidas решил использовать этот момент, чтобы напомнить о своей многолетней связи с группой, чьи участники десятилетиями были неофициальными амбассадорами бренда.

Вместо классической спонсорской интеграции Adidas встроился в само культурное событие. В рамках кампании The Band with the Three Stripes бренд выпустил совместную коллекцию мерча для тура, которая быстро стала частью фанатской идентичности, а также представил трехминутный музыкальный трибьют, посвященный наследию группы и ее влиянию на несколько поколений поклонников.

Проект получил Grand Prix за то, что превратил партнерство между брендом и музыкантами в полноценное культурное явление. Adidas не просто использовал популярность Oasis, а органично стал частью истории их возвращения, сделав музыку, моду и бренд единым опытом для аудитории.

Gold Entertainment Lions for Music: I'M NOT REMARKABLE

Бренд: Apple

К Международному дню людей с инвалидностью Apple выпустила музыкальный проект I'm Not Remarkable, посвященный людям, чьи достижения и таланты часто воспринимаются исключительно через призму инвалидности.

Кампания предлагает посмотреть на героев не как на источник вдохновляющих историй о преодолении, а как на обычных людей со своими интересами, профессиями, увлечениями и творчеством. Музыка и визуальный ряд помогают сместить фокус с ограничений на личность человека.

Проект получил золото за деликатный подход к теме инклюзивности и попытку уйти от привычных коммуникационных штампов, которые часто сопровождают подобные инициативы.

Gold Entertainment Lions for Music: BEAT CANCER OFF

Бренд: F* Cancer

Агентство: VML

Большинство кампаний о профилактике рака простаты строятся вокруг серьезной медицинской коммуникации. Благотворительная организация F* Cancer решила пойти противоположным путем и сделать тему мужского здоровья максимально громкой, провокационной и вирусной.

Основой проекта стал научный факт, согласно которому регулярная эякуляция может быть связана со снижением риска развития рака простаты. Вместо традиционной социальной рекламы бренд запустил юмористическую кампанию, призывающую мужчин уделять больше внимания собственному здоровью и не избегать разговоров о профилактике заболевания.

Сочетание прямолинейного юмора, музыкальных элементов и вирусного потенциала помогло проекту выйти далеко за пределы медицинской повестки и привлечь внимание аудитории, которая обычно игнорирует подобные сообщения.

Grand Prix Audio & Radio: COQUÍ ALARMED

Бренд: Hyundai

Агентство: BBDO Puerto Rico

Главным победителем Audio & Radio стала работа, которая превратила обычный автомобильный сигнал в культурное высказывание. Поводом послужили жалобы туристов на громкое ночное пение коки — маленькой древесной лягушки, которая считается одним из главных символов Пуэрто-Рико.

В ответ Hyundai и BBDO Puerto Rico заменили стандартный звук блокировки дверей в прокатных автомобилях на характерное кваканье коки. Так бренд превратил каждое закрытие машины в напоминание о местной культуре и важности сохранения региональной идентичности.

Проект показал, что аудиобрендинг может выходить далеко за рамки узнаваемого джингла. Вместо очередного фирменного звука Hyundai использовала аудио как инструмент защиты культурного наследия, за что и получила Grand Prix.

Gold Audio & Radio: SLEEP TALK REVIEWS

Бренд: IKEA

Агентство: Rethink

IKEA решила получить максимально честные отзывы о качестве своих матрасов и организовала необычный эксперимент. Бренд пригласил людей, склонных разговаривать во сне, провести ночь в специально подготовленном пространстве.

Все ночные монологи участников записывались, а затем самые забавные и абсурдные фразы превратились в официальные аудио- и видеоотзывы. Вместо привычных рекламных обещаний IKEA использовала бессвязные реплики спящих людей как доказательство того, насколько комфортно они чувствовали себя во время сна.

Кампания объединила продуктовую демонстрацию и юмор, превратив один из самых скучных рекламных жанров — отзывы покупателей — в развлекательный контент. Именно за это нестандартное использование аудио проект получил золото фестиваля.

Второй день фестиваля в очередной раз показал, что Канны давно перестали быть конкурсом телевизионных роликов. В этом году часто награды получают не только рекламные кампании, но и внутренние процессы компаний, технологические решения, партнерские экосистемы и проекты на стыке культуры, развлечений и общественных инициатив.

Впереди еще несколько ключевых церемоний, включая Media, Direct, Creative Strategy, Brand Experience & Activation и Film Lions, где традиционно определяются самые обсуждаемые работы фестиваля.