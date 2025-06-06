C синдромом самозванца чаще всего сталкиваются начинающие специалисты

Чаще всего синдром самозванца испытывают начинающие специалисты (56%) и сотрудники среднего звена (48%). Среди топ-менеджеров с ним сталкиваются 28% опрошенных, среди ведущих специалистов — 24%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование соцсети «Сетка» и сервиса hh.ru.

59% опрошенных россиян считают себя компетентными специалистами. 17% не испытывают никаких сомнений в собственных навыках, а треть сомневаются в своих компетенциях.

Чем моложе работник, тем чаще он испытывает неуверенность в себе. Среди респондентов моложе 24 лет сомнения возникают у 52%, среди тех, кому от 25 до 34 лет, — у 40%, в возрастной группе 35−44 лет — у 28%. Показатель для работников 45−55 лет составляет 17%, для тех, кто старше 55 лет, — 15%.

Женщины чаще мужчин испытывают синдром самозванца (40% против 29% соответственно).

45% респондентов сообщили, что синдром самозванца негативно влияет на их работу. Люди боятся развиваться и искать новую работу (66%), испытывают апатию и нежелание прилагать усилия к выполнению задач (53%). Также негативное влияние выражается в чувстве вины перед работодателем или коллегами (40%) и в боязни просить повышения (39%).

Участникам опроса помогает справляться с синдромом самозванца самообразование (40%), профессиональное обучение (31%), похвала от руководства (30%) и подтверждение высокого уровня квалификации и навыков от коллег по рынку (20%).

В опросе участвовали больше 2,9 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в крупных городах страны.

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