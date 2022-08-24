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18+
24.08.2022 в 08:00

Бывший сотрудник Twitter уличил компанию в плохой защите личных данных пользователей

Он отметил, что у соцсети нет возможности определить число ботов на площадке

Бывший глава службы безопасности Twitter и один из самых известных в мире хакеров Пейтер Затко обвинил соцсеть в обмане пользователей. Он утверждает, что пользовательские данные плохо защищаются, пишет The Washington Post.

По словам Затко, программное обеспечение, которое используется на большинстве серверов компании, устарело. Компания при этом утаивала факты о нарушениях конфиденциальности и отсутствии защиты пользовательских данных.

Кроме того, он отзывается о руководстве Twitter как о «неумелых руководителях, поддающихся неразберихам и распрям». Он уверяет, что неоднократно предупреждал руководство о проблемах с безопасностью, однако это было проигнорировано. Отчетность о данных, указывающих на спам и хакерские атаки, подделывалась.

Приоритетное внимание компания уделяла росту аудитории. Так, в 2021 году Параг Агравал, будучи техническим директором сервиса, был готов выполнить требования российского закона «о приземлении» иностранных IT-компаний. По его словам, этот шаг привёл бы к слежке за платформой и пользователями.

Кроме того, Затко утверждает, у Twitter попросту нет ресурсов, чтобы достоверно определить число ботов на платформе.

Напомним, в начале августа Маск призвал главу Twitter Парага Агравала поучаствовать в открытых дебатах по вопросу ложных аккаунтов на площадке. Он напомнил, что готов купить компанию, если Twitter предоставит свой метод проверки учетных записей и подтвердит их подлинность.

Twitter
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