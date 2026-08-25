Экс-глава Forbes получил $6 млн за помощь партнеру в продаже бизнеса

Бывший главный редактор Forbes Рэндалл Лейн получил $6 млн от основателя Shook Research RJ Shook за помощь и консультации, связанные в том числе с продажей исследовательской компании частному инвестфонду. Выплата не была раскрыта ни Forbes, ни покупателю бизнеса. После скандала Shook Research объявила о независимой проверке корпоративного управления и новых мерах для защиты независимости своих рейтингов, сообщает The New York Times.

В июле главный редактор Forbes Рэндалл Лейн покинул свой пост после того, как получил $6 млн от основателя Shook Research. Компания с 2016 года сотрудничает с Forbes и участвует в подготовке рейтингов финансовых консультантов. Лейн назвал выплату подарком за советы и признал ошибкой то, что не сообщил о ней.

Как рассказал изданию основатель компании, Лейн на протяжении многих лет давал ему профессиональные советы. В частности, в 2016 году он помог организовать партнерство между Forbes и Shook Research, которая предоставляет данные для рейтингов финансовых консультантов, публикуемых изданием. Позднее бывший руководитель Forbes консультировал Shook в связи с продажей контрольного пакета компании частной инвестиционной фирме PPC Enterprises в прошлом году.

По словам основателя Shook, платеж был произведен непосредственно после сделки с PPC Enterprises, однако покупатель не был о нем уведомлен. В Shook Research узнали о выплате вскоре после того, как сам основатель компании покинул ее в июне. Shook подчеркнул, что деньги, переданные Лейну, не были связаны с рейтингами, а сам Лейн не участвовал в их подготовке.

После скандала Shook Research объявила о планах провести независимую проверку корпоративного управления, разработать специальную хартию независимости рейтингов и повысить прозрачность сбора данных. Компания также продолжает процесс ребрендинга, начатый в феврале.

Ситуация уже повлияла на отношения компании с участниками рейтингов. Так, Morgan Stanley уже приостановила участие своих консультантов в совместных рейтингах Forbes и Shook Research, заявив о необходимости убедиться, что партнеры соблюдают стандарты прозрачности и добросовестности.

Тем временем Forbes привлек внешних юристов для независимой проверки обстоятельств выплаты. В издании назвали ее неприемлемой и противоречащей внутренним правилам.