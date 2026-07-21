Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.07.2026 в 05:30

Бюджет получил 8,5 млрд рублей от сбора за интернет-рекламу в первом полугодии

Это на 9% больше, чем в прошлом году

Поступления в федеральный бюджет от трехпроцентного сбора с доходов от интернет-рекламы по итогам первого полугодия достигли 8,47 млрд руб. Годом ранее показатель был на уровне 7,8 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), куда участники рынка самостоятельно передают информацию о размещениях.

Участники рынка объясняют рост поступлений на 9% сразу несколькими факторами. По их словам, за прошедший год компании адаптировали процессы учета и отчетности, а система администрирования стала более эффективной, что позволило расширить налогооблагаемую базу за счет вовлечения игроков, ранее работавших вне полного контроля.

Дополнительное влияние оказало подорожание интернет-рекламы: увеличение стоимости размещений привело к росту денежной базы, с которой рассчитывается сбор.Также на рост сборов повлияло смещение в сторону крупных экосистем и retail media.

При этом представители отрасли допускают, что в 2027 году объем обязательных отчислений может снизиться. Причиной называют завершение переходного периода для рекламы в Telegram и YouTube, который действует до конца текущего года. Если правила размещения изменятся, это способно повлиять на объем рекламной активности и, соответственно, на размер поступлений в бюджет.

Напомним, обязательный сбор действует с апреля 2025 года. Согласно требованиям Минцифры, компании, получающие доходы от интернет-рекламы, ежеквартально перечисляют 3% от соответствующей выручки. Механизм распространяется на рекламораспространителей, операторов рекламных систем и посредников, тогда как информационные агентства, а также теле- и радиовещатели под действие нормы не подпадают.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.