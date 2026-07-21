Бюджет получил 8,5 млрд рублей от сбора за интернет-рекламу в первом полугодии

Поступления в федеральный бюджет от трехпроцентного сбора с доходов от интернет-рекламы по итогам первого полугодия достигли 8,47 млрд руб. Годом ранее показатель был на уровне 7,8 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), куда участники рынка самостоятельно передают информацию о размещениях.

Участники рынка объясняют рост поступлений на 9% сразу несколькими факторами. По их словам, за прошедший год компании адаптировали процессы учета и отчетности, а система администрирования стала более эффективной, что позволило расширить налогооблагаемую базу за счет вовлечения игроков, ранее работавших вне полного контроля.

Дополнительное влияние оказало подорожание интернет-рекламы: увеличение стоимости размещений привело к росту денежной базы, с которой рассчитывается сбор.Также на рост сборов повлияло смещение в сторону крупных экосистем и retail media.

При этом представители отрасли допускают, что в 2027 году объем обязательных отчислений может снизиться. Причиной называют завершение переходного периода для рекламы в Telegram и YouTube, который действует до конца текущего года. Если правила размещения изменятся, это способно повлиять на объем рекламной активности и, соответственно, на размер поступлений в бюджет.

Напомним, обязательный сбор действует с апреля 2025 года. Согласно требованиям Минцифры, компании, получающие доходы от интернет-рекламы, ежеквартально перечисляют 3% от соответствующей выручки. Механизм распространяется на рекламораспространителей, операторов рекламных систем и посредников, тогда как информационные агентства, а также теле- и радиовещатели под действие нормы не подпадают.