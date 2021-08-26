Еда и эротика: сеть «буше» выпустила первый рекламный ролик с рейтингом 18+

Олег Романцов, режиссер-постановщик:

На одной из рабочих встреч нашей команды мы говорили о том, что у еды и секса есть много визуальных и эмоциональных точек пересечения. И почти сразу решили снять об этом короткометражный фильм. В поиске визуального решения мы вдохновлялись эстетикой фильмов Гаспара Ноэ, Ларса фон Триера, Эдриана Лайна и других режиссеров, которые часто используют элементы эротики в своих работах.