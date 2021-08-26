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18+
26.08.2021 в 09:37

Еда и эротика: сеть «буше» выпустила первый рекламный ролик с рейтингом 18+

Авторы вдохновлялись эстетикой фильмов Гаспара Ноэ, Ларса фон Триера и Эдриана Лайна

Сеть пекарен «буше» представила свою первую рекламную кампанию с возрастным рейтингом 18+. Ролик создан совместно с BusheBanda Production — сайд-проектом «буше», рассказали Sostav в компании. Видео опубликовано в Instagram бренда.

Сюжет полутораминутного ролика под названием «Завтрак» строится вокруг приготовления бриоши с лососем и, «оставляя пространство для фантазии зрителей, наглядно показывает, каким разным может быть голод», отмечают авторы.

Роман Певзнер, коммерческий директор «буше»:

Почти все наши творческие проекты вдохновлены историями человеческой близости, но впервые мы показываем их самую интимную часть. Красиво и предельно откровенно, рифмуя с чувственностью процесса приготовления еды.

Олег Романцов, режиссер-постановщик:

На одной из рабочих встреч нашей команды мы говорили о том, что у еды и секса есть много визуальных и эмоциональных точек пересечения. И почти сразу решили снять об этом короткометражный фильм. В поиске визуального решения мы вдохновлялись эстетикой фильмов Гаспара Ноэ, Ларса фон Триера, Эдриана Лайна и других режиссеров, которые часто используют элементы эротики в своих работах.

Состав творческой группы:

Авторы идеи — Роман Певзнер и Олег Романцов
Режиссер — Олег Романцов
Производство — BusheBanda Production

В ролях:
Полина Янушпольская
Владимир Кузнецов
Иван Пинженин

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