Buick получит новый плоский логотип

Концерн General Motors запатентовал новый фирменный логотип марки Buick. Эмблема полностью утратила трёхмерность и перестала быть цветной. Изображения нового логотипа появились в патентной базе США.

Раньше три стилизованных щита на логотипе располагались по диагонали на разном уровне, а теперь они находятся на одной линии и не соприкасаются друг с другом. Их форма осталась без изменений, однако орнамент внутри теперь другой. Кроме того, логотип стал монохромным, а раньше щиты были окрашены в красный, белый и синий цвета. Дизайн упрощен и может быть использован в двумерном формате с подсветкой.

Конструкция с тремя щитами претерпевает самые большие изменения за 32 года, пишет CarBuzz. Он оставался в таком виде с 1990 года. Компания готовится выпустить и линию сувенирной продукции с изображением нового логотипа.

Смена логотипа Buick будет проходить согласно концепции последних лет. Так, автопроизводители уходят от трехмерных логотипов и разнообразия цветов. Эмблемы брендов становятся более простыми и «плоскими». В первую очередь их помещают на электрокары. Уже переосмыслили свой логотип Opel, Nissan, Volkswagen, BMW, Kia и другие автоконцерны.