Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+19
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.03.2022 в 06:10

Buick получит новый плоский логотип

Фирменные три щита оставались неизменными с 1990 года

1
Было

Концерн General Motors запатентовал новый фирменный логотип марки Buick. Эмблема полностью утратила трёхмерность и перестала быть цветной. Изображения нового логотипа появились в патентной базе США.

Раньше три стилизованных щита на логотипе располагались по диагонали на разном уровне, а теперь они находятся на одной линии и не соприкасаются друг с другом. Их форма осталась без изменений, однако орнамент внутри теперь другой. Кроме того, логотип стал монохромным, а раньше щиты были окрашены в красный, белый и синий цвета. Дизайн упрощен и может быть использован в двумерном формате с подсветкой.

Стало

Конструкция с тремя щитами претерпевает самые большие изменения за 32 года, пишет CarBuzz. Он оставался в таком виде с 1990 года. Компания готовится выпустить и линию сувенирной продукции с изображением нового логотипа.

Смена логотипа Buick будет проходить согласно концепции последних лет. Так, автопроизводители уходят от трехмерных логотипов и разнообразия цветов. Эмблемы брендов становятся более простыми и «плоскими». В первую очередь их помещают на электрокары. Уже переосмыслили свой логотип Opel, Nissan, Volkswagen, BMW, Kia и другие автоконцерны.

Buick Логотип
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.