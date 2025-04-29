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29.04.2025 в 14:10

Почти половина россиян обращают внимание на бренд при покупках на маркетплейсах

Опрос «Яндекс Маркета» показал, что рекламные креативы влияют на решение вернуться к продавцу за повторной покупкой

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Почти половина опрошенных россиян (48%) при покупках на маркетплейсах обращают внимание на бренд. Еще 25% респондентов регулярно возвращаются к одному и тому же продавцу или имеют любимый магазин на платформе. Таковы данные опроса «Яндекс Маркета», проведенного среди 1,2 тыс. россиян. Результаты есть в распоряжении Sostav.

Респонденты отметили, что бренд имеет наибольшее значение при выборе товаров в категориях «Электроника» (42%), «Продукты и товары повседневного спроса» (36%), «Одежда и обувь», «Товары для детей», «Уход и парфюмерия» (по 30%).

При выборе товаров на маркетплейсах 45% россиян добавляют новые магазины в «Избранное», а 20% совершают покупку через этот раздел. Пользователи также активнее подписываются на витрины брендов, чтобы следить за обновлениями. По данным «Маркета», подписки на понравившиеся покупателям магазины увеличились в 1,5 раза, а число подписчиков с начала года выросло в четыре раза. При этом 20% респондентов покупают товары через такие витрины, говорится в исследовании.

Более половины участников опроса (52%) заходят на маркетплейс с целью приобрести товар конкретного бренда. На решение вернуться к продавцу за повторной покупкой оказывают влияние положительный опыт использования первого товара (40%), скидки и спецпредложения (33%), а также оригинальные рекламные креативы бренда (25%).

Ранее маркетплейс запустил витрины продавцов — персональные страницы внутри маркетплейса, где размещена информация о них, рейтинг и ассортимент.


Яндекс.Маркет Опрос Маркетплейс
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