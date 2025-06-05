Брендинг для агентств: пришло время упаковать себя так, как упаковываете клиентов

О чем мечтает каждое брендинговое агентство? О том же, о чем и любой бизнес — стать признанным и желаемым. Что нужно для этого? Стать клиентом для своего же агентства. Стать сапожником в сапогах. Аналитики Brand Hub top100 проверили более тысячи агентств, оценивая их по 85 критериям, включая: надежность, профессионализм, ответственность и экспертность. Результатами исследования команда агентства поделилась с Sostav.

По результатам исследования можем сказать одно: когда агентство круто упаковано и прозрачно в своих намерениях, тогда это вызывает интерес. Лаконичный стиль, релевантное портфолио, награды, узнаваемые лица, открытые цены и желательно без информационного перегруза. Много? Да! Сложно? Возможно, но не для тех, кто в рейтинге Brand Hub top100. И весь вопрос не в том, как попасть (тут ответ прост: пришлите заполненную анкету и мы внесем вас в список), а в том, как удержать позицию, когда вокруг так много новых игроков и еще больше тех, кто честно говорит: да, мы изменились и теперь пришло время провести тотальный ребрендинг.

Ирина Веденецкая, гендиректор и владелец агентства Labelmen: Брендинговые агентства лучше всего продвигают их работы, ставшие знаменитыми и коммерчески успешными брендами. И, думаю, это справедливо.

Попав в сотню лучших, агентства не спешат останавливаться на достигнутом, но активно просматривают страницы своих конкурентов и меняют себя. Это и есть та самая здоровая конкуренция. По секрету скажем, что в обновленном рейтинге 2025 года сохранили свои места всего 8 агентств, тогда как 58 поднялись. Остальным — повезло меньше.

Неонилла Ватажок, маркетолог и PR-менеджер брендингового агентства REDIN: Мы как раз сейчас занимаемся созданием бренд-платформы, продумываем позиционирование. И, конечно, одним из этапов был анализ рынка и конкурентов. Удивительно, но мы пришли к выводу, что у многих брендинговых агентств нет четкого УТП.

Булат Салаватов, директор COMPASS Branding Agency: На самом деле агентству позволить себе собственный ребрендинг — не сверхзадача. Мы в COMPASS совсем недавно тоже обновили свой бренд и сделали это с определенной долей риска — буквально сыграв на эмоции в брендинге.

Есть агентства, которые только задумываются о ребрендинге и сталкиваются с тем, что пока не готовы отдать свое детище в чужие руки, а на то, чтобы делать самим нужен ресурс и время.



Кононович Ольга, креативный директор 2BR.agency: Я понимаю, что делать брендинг самим себе это как хирургу делать самому себе операцию: неудобно, долго, а где-то и с чувством боли. Отдать этот вопрос коллегам — пока тоже не решилась, но после вашего вопроса задумаюсь об этом вновь.

Сколько бы лет ни прошло и сознаний не изменилось, встречать продолжают по одежке, в данном случае, сайту, и тут, как экспертам рынка, нам есть что сказать.

Каким должен быть идеальный сайт?

Во-первых, хорошо, конечно, чтобы он был максимально прост и информативен для клиента. А именно: структурированная главная страница, краткое описание агентства, открытые цены, просто и интуитивно понятная коммуникация, обязательно примеры работ, контакты.

Согласно проанализированным данным, онлайн бриф — большая редкость, в лучшем случае он есть в виде опросника в гугл-доке. Также встречаются презентации, которые можно скачать, а шоурил вообще есть у пары десятков из сотни. Все эти пункты — некий level up и маркер продуктивности для агентств.

С чем же мы сталкиваемся на самом деле?

Сайты либо перегружены инфой, либо ее не хватает. У многих креатив так зашкаливает, что все крутится-вертится, ничего не понятно куда листать, где что искать. Шрифты либо огромные, либо наоборот слишком мелкие. Встречается и такое, что главная страница — видео, плавно переходящее в бесконечное портфолио, цветной шум. Совершенно отсутствует каталогизация по отраслям. Как найти то, что действительно зацепит клиента? Никак.



Когда первый этап проверки на эстетичность и информативность пройден, аналитики Brand Hub top100 приступают к следующей оценке — видимость и проявленность агентства на сторонних ресурсах: тг-каналы, соцсети, участие в конкурсах, награды, в каких ассоциациях состоят и сколько лет компания представлена на рынке.

Зачем?

Все просто: чем вы больше показываете себя, тем выше доверие у клиента. Telegram-каналы — еще одна важная точка касания с аудиторией — некий показатель надежности и ответственности агентства. Именно это послужило мощным толчком к созданию отдельного рейтинга телеграм-каналов по версии Brand Hub top100. Находятся агентства, которые не согласны со своей позицией в рейтинге, но на самом деле вопрос не к нам, а к ним: что вы делаете для того, чтобы быть яркими и интересными, чтобы быть честными и открытыми? Не страшно оказаться на 93 позиции из 100, страшно не оказаться в рейтинге вообще.

Арсений Кутовой, стратег и руководитель агентства Dotorg, согласен с нашими принципами продвижения. Не останавливаясь на достигнутом, Dotorg продолжает развиваться и в 2025 году стоит на две позиции выше в рейтинге Brand Hub top100, чем в 2024. Арсений назвал несколько причин, и все они являются копией причин, по которым брендингом не занимаются и все остальные:

Быть как все — это просто, не страшно и не очень затратно.

Брендинг — это процесс, на который надо тратить силы.

Зашоренность — смотрим внутрь компании, но не смотрим на компанию целиком.

Большинство компаний скрывает персональные данные: мобильный телефон, юридический адрес, реквизиты и прочее. С первого взгляда, пустяк, но если копнуть глубже и проанализировать посещаемость сайта и последующие заказы, то становится очевидным: скрыл информацию — потерял клиента. Все мы люди и хотим работать с людьми, видеть их лица, эмоции и понимать, что именно нас-то агентство и ждало. Эмпатия — ключевой пункт во всей коммуникации, и не только с клиентами.



Цены на сайте указываются следующим образом:

Нет вообще (около 80% проанализированных агентств).

«ОТ столько-то» на выборочные услуги либо на все услуги (около 18% проанализированных агентств).

Фиксированные — единицы.

В сравнении с результатами рейтинга Brand Hub top50, которые мы опубликовали год назад в статье «8 из 50 агентств показывают цены за свои услуги», можно проследить положительную динамику. Благодаря проведенному анализу, агентства все больше стремятся показать себя, свою прозрачность и открытость.

Что дальше?

Участие в жюри, организация профильных мероприятий, публикации в СМИ, выступления на конференциях, публичная деятельность — только у топа рейтинга. Ну это и понятно — если писать не о чем, то и писать нечего.

Подводя общие итоги всему вышеперечисленному, подготовили чек-лист «5 обязательных элементов сайта брендингового агентства»:

Видимость . До тех пор, пока вы скрываете реальные лица своих шефов и сотрудников, можете не рассчитывать на место в топе рейтинга и, следовательно, релевантных клиентов. Эмпатия — залог плодотворного сотрудничества.

. До тех пор, пока вы скрываете реальные лица своих шефов и сотрудников, можете не рассчитывать на место в топе рейтинга и, следовательно, релевантных клиентов. Эмпатия — залог плодотворного сотрудничества. Прозрачность . Важно хотя бы минимально расписывать цены агентства: сколько правок входит в указанную стоимость, сколько времени займет.

. Важно хотя бы минимально расписывать цены агентства: сколько правок входит в указанную стоимость, сколько времени займет. Надежность . Участие в конкурсах, призовые места, наличие сертификатов и дипломов, организация профильных мероприятий, участие в рейтингах и публикация в СМИ — все это лишь важные пазлы на пути к славе и новым контрактам.

. Участие в конкурсах, призовые места, наличие сертификатов и дипломов, организация профильных мероприятий, участие в рейтингах и публикация в СМИ — все это лишь важные пазлы на пути к славе и новым контрактам. Реклама . По данным рейтинга Brand Hub top100 — лишь 20−25% из всех агентств ведут активную рекламную деятельность. Не сложно догадаться, что эти агентства стоят в топе.

. По данным рейтинга Brand Hub top100 — лишь 20−25% из всех агентств ведут активную рекламную деятельность. Не сложно догадаться, что эти агентства стоят в топе. Ведение соцсетей и телеграм-каналов. Активная публичная позиция — не главное во всей PR-деятельности агентства, но играет ключевую роль в том, как быстро вы войдёте в доверие к клиенту. Именно поэтому, Brand Hub выделил тг-каналы в отдельный рейтинг, проанализировав каждый из них по 6 параметрам: количество подписчиков, коэффициент вовлеченности относительно охвата ERR (Engagement Rate Reach), количество постов, дата последнего поста, среднее число просмотров на пост, коммерческий ли канал и принадлежит ли канал агентству.

Почему агентства не инвестируют в себя?

Вопрос, который мы задали коллегам-экспертам в области брендинга. Ответы были разные, иногда перечащие друг другу, но в унисон повторяющие одну мысль: важно, как выглядит агентство и какие кейсы реализовало. Здесь не только денежная инвестиция, но и эстетическая составляющая.

Алена Красниенко, основатель и руководитель брендингового агентства Art Area: Не инвестировать в свой бренд — распространенная проблема для многих агентств. Часто она связана с комбинацией факторов, начиная от нехватки времени и ресурсов, и заканчивая — сложностями измерения эффективности брендинговых усилий.

Сергей Редин, основатель и генеральный директор брендингового агентства REDIN: Дело не только в разработке сайта или какой-то отличительной айдентики, но и прежде всего — в позиционировании агентства, в стратегии его развития. Второй важный фактор — тот самый банальный принцип «сапожник без сапог». Непонимание, что демонстрация качественного, результативного подхода на собственном примере — мощный аргумент для потенциальных клиентов.

«Не согласны с тем, что не инвестируют. На нашем уровне конкуренции агентства не только хорошо упакованы с точки зрения брендинга — это must-have, но и вкладываются в PR и креативные конкурсы, где упаковка кейса часто дороже, чем плата за участие.», — поделился Булат Салаватов, директор COMPASS Branding Agency.

Влад Рудовский, творческий руководитель брендинг-студии «Адекватные люди»: Не думаю, что брендинговые агентства не инвестируют в себя. По-моему, инвестируют и даже очень. У нас, например, в студии — продвижение, пожалуй, самая крупная статья расходов после зарплат.