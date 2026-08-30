Бренд солнцезащитных средств объяснил, почему 90-летние ягодицы могут выглядеть моложе лица

Американский бренд Pasty Man выпустил рекламную кампанию The 90 Year Old Butt Theory («Теория 90-летних ягодиц»), посвященную последствиям длительного воздействия солнца на кожу. Авторы ролика предлагают сравнить лицо человека с участком тела, который большую часть жизни остается защищенным от ультрафиолета, — ягодицами.

В основе креатива лежит простой инсайт: кожа лица регулярно подвергается воздействию солнечного излучения, тогда как кожа ягодиц, как правило, остается закрытой от солнца. Поэтому, по задумке авторов, незагорелая кожа этой части тела может выглядеть заметно моложе лица человека того же возраста.

Главный вопрос кампании сформулирован провокационно: «Почему старые ягодицы выглядят лучше, чем ваше лицо». Такой подход позволяет бренду говорить о фотостарении и защите кожи от ультрафиолета через юмор и намеренно шокирующий образ, а не в традиционной манере рекламы средств для ухода за кожей.

Слоган Pasty Man продолжает эту концепцию: «Для мужчин, которые любят солнце, но не хотят от него умереть». Таким образом бренд обращается прежде всего к мужчинам, которые проводят много времени на солнце, но при этом могут уделять меньше внимания уходу за кожей и использованию солнцезащитных средств.