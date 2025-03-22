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22.03.2025 в 15:40

Бренд Forever 21 второй раз за шесть лет объявил о банкротстве

Компания не выдержала конкуренции с китайскими онлайн-гигантами

Один из крупнейших ретейлеров быстрой моды в США Forever 21 подал заявление о банкротстве. Компания проводит распродажи и закрывает 354 магазина, пишет The Guardian.

Основными причинами банкротства стали жесткая конкуренция со стороны иностранных ретейлеров, в частности, таких китайских онлайн-гигантов как Shein и Temu, растущие расходы и изменение потребительских предпочтений.

С помощью банкротства компания собирается избавиться от убыточных магазинов и сосредоточиться на поставках продукции напрямую с зарубежных фабрик покупателям и другим розничным сетям. Стоимость активов, которые собирается закрыть бренд, оценивается в $100−500 млн. На международные магазины процесс не повлияет, сайт Forever 21 продолжит работать.

Марка Forever 21 была основана в Лос-Анджелесе в 1984 году южнокорейскими иммигрантами и пользовалась популярностью среди молодежи. К 2016 году на пике активности у компании было больше 800 магазинов по всему миру, из них около 500 — в США. Но бренд не смог преодолеть переход к этапу быстрого роста сети и в 2019 подал на банкротство, тогда марку выкупила Sparc Group.

Forever 21
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