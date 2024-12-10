Brand Hub top100: новый рейтинг брендинговых агентств России

Брендинг в России развивается уже более 30 лет. За это время появилось множество компаний, которые позиционируют себя как брендинговые. Но как пользователю разобраться, какая компания предоставляет действительно качественные услуги по созданию и развитию брендов? Профсообщество устало от хаоса, размытых стандартов и самозванцев, называющих себя брендмейкерами. Сервис Brand Hub рассказал Sostav о том, как провел масштабное исследование, в результате которого появился национальный рейтинг брендинговых агентств России Brand Hub top100.

8 августа 2024 года был принят Закон № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Он вступит в силу 5 февраля 2025 года. Его основная задача — развитие креативной экономики и создание условий для самореализации граждан на основе их творческого и интеллектуального потенциала. Но есть нюанс: брендинг не включен в перечень креативных индустрий и не имеет своего кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). При этом брендинг полностью соответствует определению креативной индустрии, под которой понимается «экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью».

Авторитетные лидеры индустрии брендинга, работающие в этой сфере не одно десятилетие, выступили с инициативой дополнить открытый перечень экономической деятельности в сфере креативных индустрий услугами «по созданию и продвижению бренда». Одной из приоритетных задач при этом считают присвоение брендингу кода ОКВЭД. В конце ноября 2024 года прошло заседание координационного совета коммуникационной индустрии при Общественной палате Российской Федерации «Брендинг/Услуги по созданию и продвижению бренда». В рамках этой встречи был разработан проект классификатора, в котором брендинг был выделен в самостоятельную индустрию отрасли.

Для присвоения сегменту креативной экономики собственного кода ОКВЭД нужны основания. Цель Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) — выделить брендинг в отдельный вид креативной индустрии с присвоением соответствующего кода ОКВЭД. Для этого эксперты Brand Hub, опираясь на собственные исследования, подсчеты и данные по отрасли из открытых источников, предоставили показатели отрасли, включающие цифры по компаниям, услугам, сотрудникам и валовому доходу. Суммарный годовой оборот брендинговых агентств превысил 100 млрд рублей.

В 2023−2024 годах Brand Hub провел ревизию рынка брендинговых услуг, изучив деятельность российских агентств, и составил рейтинг Brand Hub top50. Спустя полгода вышло обновление — рейтинг Brand Hub top100. Это национальный рейтинг и универсальный измеритель рынка брендинговых услуг. В него вошли более 100 компаний, формирующих «первую линию» индустрии брендинга. Миссия рейтинга отвечает на основную проблему многих отраслей — разрозненность и отсутствие четких контуров.

Аналитический отдел Brand Hub проанализировал деятельность более 1000 агентств, которые публично находятся в брендинге или в смежных категориях услуг. Были проанализированы 85 параметров оценки, вместо 60, применявшихся для составления предыдущего рейтинга. Прежде всего, команда экспертов внимательно изучила и оценила «надежность» агентств: критерий включает 29 показателей, в том числе финансовые. Далее по 22 значениям проанализировала параметр «профессионализм». Разумеется, провела аудит агентств по критерию «экспертность» — еще 20 метрик. Кроме того, был оцифрован критерий «ответственность» по 14 характеристикам.

Более 200 агентств, работающих в России, позиционируют себя как 100% брендинговые. Также есть дизайн-агентства, студии, диджитал-агентства с услугами в области брендинга, которых суммарно насчитывается около 3−4 тыс. по всей стране. Есть на рынке свыше 1100 рекламных, PR и коммуникационных агентств, имеющих в своем арсенале услуги по созданию брендов. Для прикладной индустрии это очень широкая представленность.

В процентном соотношении это выглядит так: крупных организаций — 7%, средних — 33%, малых и микропредприятий — это ИП и самозанятые — 60%. Более 30 тыс. человек — общее количество специалистов, занятых в отрасли. Внимательно изучив финансовые показатели индустрии брендинга, эксперты Brand Hub пришли к выводу, что оборот этого специализированного вида коммуникационной деятельности составляет около 105 млрд рублей в год.

В национальном рейтинге брендинговых агентств России Brand Hub top100 существует определенная территориальная специфика. Агентства из Москвы представлены подавляющим большинством — 52%, далее следует Санкт-Петербург с 15%. Также присутствуют компании из Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Волгограда, Нижнего Новгорода и других городов страны.

Самоидентификация брендинга путем присвоения ему кода ОКВЭД и включения в перечень креативных индустрий, даст возможность субъектам, оказывающим услуги по созданию брендов, полноценно развиваться. Они смогут получить господдержку в виде финансовой, имущественной, информационной, образовательной и иной помощи. Но для этого нужно выполнить ряд важных условий: быть зарегистрированным юрлицом в России, у которого отсутствует статус иноагента, вести деятельность на территории нашей страны, быть включенным в единый реестр субъектов креативной индустрии и не иметь просроченной неурегулированной задолженности перед государством.