Bosch ищет покупателя на российские заводы

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Российские мощности не приносят собственнику прибыли, поэтому их может купить другая компания, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В работающем состоянии активы, по словам собеседника, стоят €65−75 млн. Однако большую часть комплектующих предприятия Bosch получали из ЕС. И сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше, так как специализированы под технологии Bosch.

Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин предположил, что в случае продажи завода возможна передача технологических процессов и лицензий, поэтому российские производители могут быть заинтересованы в покупке. При этом потенциальным покупателям придется строить логистические цепочки для поставки оригинальных компонентов Bosch или найти аналоги.

Источник газеты знает, что некоторые российские компании уже интересовались предприятиями, но их не устроила завышенная цена. Среди кандидатов на покупку может быть китайская Midea, которая давно хочет локализоваться в России, или другой бренд из Китая — Hisense. Участники рынка считают также вероятными покупателями турецких вендоров.

Ранее сообщалось, что «Общественная потребительская инициатива» подала иск к Bosch. Там настаивают, что, приостановив поставки в Россию, компания нарушила права потребителей. Кроме того, она закрывает в России производства, на которых заняты тысячи работников.