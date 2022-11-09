Роспотребнадзор отзовёт иск к Bosch из-за ухода с российского рынка

Компания Bosch возобновила поставки товаров и запчастей в Россию, а также продолжила работу своего офиса в стране, чтобы выполнить гарантийные обязательства перед потребителями. В Роспотребнадзоре эти действия оценили как конструктивные, так что ведомство вместе с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) намерены отозвать иск к немецкому производителю. Ранее в компании говорили, что работают над адаптацией бизнеса к текущей ситуации и переформатирование может занять некоторое время, пишут «Известия».

Крупные торговые сети из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подтверждают, что ситуация нормализуется, заявили изданию в Роспотребнадзоре. «Большую роль в этом сыграли иски, которые стали не просто залогом выполнения компанией Bosch обязательств перед потребителями, но и гарантией сохранения рабочих мест и соблюдения договоров с контрагентами. Мы не можем не приветствовать такую позицию, поэтому в ближайшее время отзовем иск», — отметил глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Кроме того, Павлов считает, что Bosch могла восстановить импорт, чтобы избежать репутационных потерь и убытков от важного для неё российского рынка. Компания по-прежнему продаёт товары в магазинах, однако по более высоким ценам. Например, продукцию можно купить в «Эльдорадо», «М.Видео», «Ситилинк» и других сетях.

В июле ОПИ подала иск к немецкой компании Bosch. Общественники настаивали, что, приостановив поставки в Россию, компания нарушила права потребителей. Кроме того, компания закрыла в России производства, на которых заняты тысячи работников.

ООО «Роберт Бош» занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов, а ООО «БСХ Бытовые приборы» отвечает за импорт и производство бытовой техники. Компании с марта прекратили импорт и производство своей продукции, включая бытовую и садовую технику, электроинструменты и компоненты для автомобилей, в том числе запчастей для грузовиков российским клиентам.