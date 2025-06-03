Борьба рекламного рынка с фродом: роль частных сделок в поиске решений

Современный рынок диджитал-рекламы динамично развивается, что требует от специалистов внедрения новых методов оптимизации рекламных кампаний. Традиционная стратегия, основанная на оптимизации и управлении исключительно на уровне DSP, больше не соответствует современным требованиям и не позволяет полностью реализовать потенциал рекламных размещений.

Сегодня ключ к эффективности заключается в глубоком анализе и управлении кампаниями с учетом каждого отдельного SSP. Этот подход предоставляет дополнительные возможности для настройки, контроля качества инвентаря и достижения оптимальных результатов для бренда.

С учетом актуальных рыночных тенденций частные сделки становятся востребованным инструментом для эффективной оптимизации рекламных кампаний. Массовый запуск всех доступных SSP через DSP представляет собой простое, но устаревшее решение, которое не обеспечивает требуемой гибкости и прозрачности. Более эффективным становится персонализированный подход, включающий выстраивание партнерских отношений с каждой SSP, обсуждение условий сотрудничества и создание адаптивных моделей взаимодействия.

Такой формат сотрудничества, основанный на открытом диалоге и совместной ответственности, не только способствует качественным изменениям на рынке диджитал-рекламы, но и значительно увеличивает эффективность для наших клиентов. Данный подход позволяет лучше понимать уникальные потребности каждого партнера, оптимизировать рекламные стратегии и адаптировать решения в реальном времени, что в итоге приводит к более качественным и долговременным партнерским отношениям.

Компании RTBSape и Adspector продолжают успешно сотрудничать с целью упрощения программатик-монетизации для издателей и повышения эффективности рекламных кампаний для рекламодателей. Интеграция технологий этих компаний позволяет исключить нерелевантный трафик и оптимизировать ставки рекламодателей, что способствует созданию эффективных частных сделок. Такой подход не только улучшает качество трафика, но и обеспечивает более точное соответствие рекламных предложений потребностям целевой аудитории, повышая результативность рекламных активностей.

Партнерство между RTBSape и Adspector сосредоточено на совместной борьбе с фродом, используя передовые технологии. RTBSape применяет собственные антифрод-решения и интегрирует внешние верификаторы, что способствует снижению уровня роботизированного трафика. В свою очередь, Adspector использует фильтрацию с помощью ведущих верификаторов, таких как Adriver, Adloox и Adserving, что обогащает их ML-алгоритмы внешними данными и улучшает точность выявления недобросовестного трафика. Такой комплексный подход обеспечивает более надежную защиту как для рекламодателей, так и для издателей, повышая общую эффективность рекламных кампаний.

С учетом постоянного эволюционирования технологий мошеннического инвентаря, системы обнаружения должны быстро адаптироваться к новым схемам и эффективно их выявлять. Применение частных сделок позволяет рекламодателям оперативно уведомлять SSP о всплесках аномальных показателей, в результате чего SSP может быстро реагировать и принимать необходимые меры для их устранения.

В сотрудничестве платформы предоставляют многоуровневую фильтрацию и верификацию трафика в реальном времени — от машинного обучения до поддержки внешних аудитов. Такой подход соответствует мировым тенденциям 2025 года, когда акцент делается на предотвращении фрода еще до запуска кампании, а не только на его выявлении постфактум. Это обеспечивает рекламодателям и издателям более прозрачные, безопасные и эффективные диджитал-кампании.

Оганес Хачатрян, директор департамента закупки рекламы Adspector:



На сегодняшний день эффективная оптимизация невозможна без глубокого управления на уровне каждой SSP. Мы видим будущее за индивидуальными решениями, когда персональный подход к партнерству с SSP позволяет добиться максимального качества от инвентаря и обеспечить прозрачность всех процессов. Такой формат сотрудничества открывает рекламодателям ощутимые преимущества. Кроме того, он способствует устойчивому развитию всей отрасли диджитал-рекламы, открывая новые возможности для оптимизации и взаимодействия между участниками рынка.

Сергей Самонин, CEO Sape:



Adspector в вопросах обеспечения качества рекламы для своих клиентов не полагается исключительно на возможности поставщиков трафика. Поэтому симбиоз наших технологий по предоставлению прозрачного и эффективного инвентаря и алгоритмов Adspector позволяет покупателям медийной рекламы не просто достигать нужных целей, но делать это с полным детальным пониманием, за счет чего эти цели были достигнуты, и иметь возможность масштабировать достижение своих целей.

RTBSape и как платформа для запуска медийных рекламных кампаний, и как сервис монетизации инвентаря для паблишеров планомерно улучшает качество достижения клиентских целей. За последний год средний процент фрода согласно собственной аналитике и клиентских исследований в рамках конкретных кампаний не превышает 3−5%.

Доход паблишеров, в том числе и крупнейших пользователей Adfox HB, за 2024 год в RTBSape вырос в среднем на 40%, этому не помешали и дополнительные меры по фильтрации трафика для улучшения показателей рекламных кампаний, реализуемые в том числе и в партнерстве с Adspector.

Рост возможностей собственной Self-service DSP-платформы также улучшает эффективность работы рекламодателей и с нашим собственным прямым инвентарем, и с внешними источниками.