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18+
14.02.2025 в 11:34

Большинство опрошенных россиян поддержали законопроект о борьбе с буллингом

Каждый четвертый родитель сообщил, что его ребенок подвергался травле в школе

Около 82% опрошенных россиян поддерживают законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю детей. Такие данные представил сервис по поиску работы SuperJob, результаты исследования публикует ТАСС.

Согласно данным SuperJob, среди родителей школьников инициативу поддерживают 70%. Противники законопроекта полагают, что проблему можно решить без вмешательства государственных органов. Каждый четвертый опрошенный родитель (25%) признался, что его ребенок сталкивался с травлей в школе со стороны одноклассников.

Опыт буллинга в школьные годы также отметили 38% участников опроса. Среди людей старше 45 лет о травле вспомнили 23%, а в числе респондентов младше 35 лет — почти каждый второй (47%).

Специалисты SuperJob опросили 1,6 тыс. россиян старше 18 лет и 500 родителей детей школьного возраста во всех округах России. Исследование проводилось с 10 по 13 февраля 2025 года.

Напомним, ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о профилактике буллинга. Документом предлагается ввести понятие «травля», а также обязать школы сообщать о таких случаях в полицию и комиссии по делам несовершеннолетних.

Россия Россияне буллинг
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