Большинство россиян готовы переплачивать за продукты из лимитированных серий

Большинство россиян (85%) положительно относятся к лимитированным коллекциям продуктов и напитков, свидетельствуют результаты опроса сервиса Anketolog.ru. В рамках него опросили 2 тыс. россиян. 68% участников исследования признались, что покупали ограниченные серии, которые им настолько понравились, что они хотели бы видеть эти продукты в основной линейке бренда.

Наибольшей популярностью пользуются лимитированные версии сладостей (45%), безалкогольных напитков (41%) и снеков (41%). Реже потребители выбирают чай и кофе (12%), мороженое (10%) и молочную продукцию (6%). Основные каналы покупки — гипермаркеты и супермаркеты (72%), магазины у дома (28%) и маркетплейсы (22%).

Главными причинами покупки лимитированных продуктов россияне называют желание попробовать новинку (58%), интересный вкус (47%) и привлекательный дизайн упаковки (30%). Для половины покупателей вкус важнее оформления, тогда как 36% считают оба фактора одинаково значимыми.

Ключевыми преимуществами лимитированных серий потребители считают новые вкусы и эксперименты (66%), уникальность продукта (52%) и интересный дизайн (47%). Среди недостатков чаще всего упоминаются высокая цена (57%) и ограниченная доступность (39%).

Почти 70% россиян готовы переплатить за лимитированные продукты, особенно если речь идет о сезонных выпусках или коллаборациях брендов. При этом 77% респондентов хотели бы получить лимитированную версию товара в подарок, а 11% уже имеют опыт перепродажи таких товаров.

Авторы исследования выяснили, что россияне скучают по лимитированным версиям Lays (8%), Coca-Cola (4%) и Milka (3%). Также опрошенным запомнились версии limited edition у брендов Pepsi, Oreo, Fanta, Kinder, Raffaello, Heinz, Ritter Sport, Bounty.