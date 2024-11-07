Большинство ретейлеров ждут роста бизнеса по итогам года

86% топ-менеджеров российских компаний, работающих в сфере FMCG-ретейла, ждут роста своего бизнеса по итогам 2024 года. В 2022 году показатель составлял 50%, в 2023-м — 58%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

28% опрошенных рассчитывают увеличить обороты более чем на 15% (годом ранее об этом рассказали 13% респондентов). 42% участников исследования ждут роста бизнеса на 6−15% (в 2023 году показатель был равен 17%). Сокращения оборота не исключают 9% опрошенных (годом ранее — 17%).

Две трети ретейлеров делают ставку на развитие собственных торговых марок (СТМ), 56% фокусируются на онлайн-каналах, 33% — на запуске новых продуктов, 24% — на выходе в новые сегменты или категории. 14% опрошенных сосредоточены на диверсификации цепочек поставок и пересмотре стратегии дистрибуции.

В NielsenIQ говорят, что производители и ретейлеры справились с сиюминутными кризисами, а трудности с логистикой и ассортиментом ушли на второй план. Сейчас бизнес сосредоточен на операционной донастройке.

Аналитики связывают положительную динамику на FMCG-рынке с ростом потребительской активности. Россияне стали покупать больше товаров благодаря увеличению зарплат. Так, за первые девять месяцев этого года реальные располагаемые доходы населения увеличились на 8,6% в годовом выражении.