Большинство мужчин тратят на подарки женщинам до 30 тысяч рублей в месяц

53% российских мужчин дарят подарки женщинам. 22% тратят на презенты от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в месяц, 18% — до 5 тыс. руб., 16% — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании ювелирной сети Sunlight, которое есть в распоряжении Sostav.

Самые популярные подарки: цветы (52%), сертификаты в магазины (49%) и походы в ресторан (45%). Что касается сертификатов, то наиболее популярными являются в магазины косметики (23%) и ювелирные салоны (19%).

61% россиянок изъявили желание радовать себя презентами самостоятельно. На вопрос: «Что бы вы себе подарили, чего не может позволить себе ваш партнер или муж?», 72% женщин ответили, что одежду, обувь и аксессуары, 65% назвали ювелирные украшения, 56% — косметику, 45% — путешествия, 41% — недвижимость.

Также россиянки рассказали, сколько денег они хотели бы тратить на подарки себе. 18% назвали сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц, 17% — от 200 тыс. до 300 тыс., 15% — от 300 тыс. до 400 тыс., 7% — более 500 тыс.

12% россиянок сообщили, что их партнер или муж дает им свою банковскую карту или наличные деньги на личные траты.

41% женщин получают в месяц в среднем больше своих вторых половинок. Сильнее всего разница видна в семьях с невысокими доходами (до 50 тыс. руб. на одного взрослого). В семьях с более высокими доходами мужчины зарабатывают в среднем больше. Хотя процент таких семей ниже.

63% семей имеют общий бюджет, куда каждый из партнеров передает долю своего дохода. 79% семей тратят бюджет на питание, услуги ЖКХ, закрытие кредитов, транспорт, здоровье, развлечения и досуг.

В опросе участвовало больше 3 тыс. россиянок старше 18 лет со всей страны.

Ранее жители России раскрыли приемлемую сумму на подарки для близких. В среднем это 5 тыс. руб.