Больше трети российских фильмов, получивших господдержку, провалились в прокате

Министерство культуры и Фонд кино показали данные по государственной поддержке отечественных фильмов, из которых следует, что больше трети проектов провалились, сообщают «Ведомости». Речь идет о 38 картинах, которые получили более 100 млн рублей, и из них 14 собрали меньше своего бюджета.

Среди самых провальных проектов с 2015 года находится военный приключенческий боевик Вадима Абдрашитова «Семь пар нечистых» (119 млн рублей от государства и меньше 1 млн в прокате), мультфильм «Баба Яга. Начало» от Art Pictures и Glukoza Production c безвозмездной господдержкой в 138 млн руб. и сборами в 1,3 млн руб., комедия 2013 г. под названием «Невидимки» от продюсеров Рената Давлетьярова и Александра Котелевского (107 млн руб. поддержки и 20 млн руб. сборов).

Министерство культуры как правило выделяет деньги на дебютные проекты и авторское кино, а Фонд кино работает с коммерческими проектами, выдавая деньги практически в виде беспроцентного кредита с условием их полного возврата. Условия возврата регулирует попечительский совет. Например, «Викинг», ставший самым дорогим отечественным фильмом в истории, должен государству всего 115 млн рублей, а «Движение вверх» все 400 млн получило безвозмездно. При этом в прокате «Викинг» собрал 1 млрд рублей, а «Движение» — 3 млрд.

Государство спонсирует около 75% производственного бюджета, обычно это 60−70% расходов на создание фильма. Чиновники считают провальные фильмы системной ошибкой, связанной с малым количеством хороших сценариев и команд на рынке. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов заявил, что чиновники теперь готовы вовсе не давать денег, чем выделить их на сомнительный проект.

В октябре Минкульт и Фонд кино запустили на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) открытую базу данных о государственной поддержке кино.