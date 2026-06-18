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18.06.2026 в 17:55

Больше трети блогеров используют ИИ

Каждый пятый автор планирует начать применять искусственный интеллект

Около 38% опрошенных российских блогеров используют искусственный интеллект в работе с контентом. 21% планируют начать применять ИИ. Почти 29% не используют искусственный интеллект. Около 12% пробовали, но отказались от ИИ. Таковы данные исследования, проведенного платформой Polyana.ai. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Инфлюенсеры перечислили барьеры и недостатки ИИ: отсутствие интереса к технологии (21%), качество результата и возможные ошибки (21%), риск потери авторского стиля и уникальности контента (21%), нехватка навыков работы с инструментами (16%), отсутствие необходимости в ИИ для существующих форматов контента (11%).

56% авторов, использующих искусственный интеллект, оценивают реакцию аудитории как положительную, 44% — как нейтральную.

56% опрошенных создают с помощью ИИ-инструментов до 25% контента, еще 44% — от 25% до 50%.

Блогеры также рассказали, для чего используют ИИ: работа с идеями и сценариями (78%); генерация текстов и изображений (44%); монтаж, создание видео, озвучка, аналитика и работа с данными (22%).

Пока инструмент чаще используют для ускорения и упрощения задач. Несмотря на ожидание оптимизации, около 67% респондентов не заметили снижения расходов. 33% затруднились оценить влияние.

В опросе участвовало больше 1 тыс. авторов.

исследование Искусственный интеллект
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