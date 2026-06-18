«Больше, чем просто участие»: команда GRASS вышла в финал конкурса «Лидеры России»

Конкурс проводится с 2017 года по распоряжению Президента РФ. За время его существования было подано более одного миллиона заявок из России и 150 стран мира, а более 650 участников получили назначения на высокие должности.

Шестой сезон стал особенным: в центре оценки были не отдельные управленцы, а управленческие команды. Более 75 тыс. руководителей из России и зарубежных стран объединились, чтобы побороться за звание лучшей управленческой команды.

Участники были распределены по четырем направлениям: управленческие команды корпораций, государственные управленческие команды, управленческие команды организаций и сборные управленческие команды.

В финал из более чем 6 тыс. команд вышли 280. Среди финалистов — команда GRASS, крупного производителя автохимии, бытовой химии, косметики и средств для клининга.

Компанию представила управленческая команда GRASS: коммерческий директор Данил Иванилов, руководитель отдела «Ключевые клиенты» Павел Плотников, руководитель отдела трейд-маркетинга Ирина Баранова, руководитель отдела продаж Роман Шуруев и руководитель отдела поддержки продаж Кристина Калашникова.

Такой состав объединил ключевые коммерческие функции компании: стратегическое управление продажами, работу с ключевыми клиентами, трейд-маркетинг, операционную поддержку и развитие дистрибьюторского направления. Это позволило команде смотреть на задания конкурса комплексно — не с позиции отдельного отдела, а с точки зрения общего результата бизнеса.

С января 2026 года команды проходили отборочные этапы, тестирования и выполняли задания из разных сфер. Участники разрабатывали рекламные брифы, проектировали специальные маршруты для экспорта минеральных удобрений, писали управленческий диктант и сдавали нормы ГТО.

По итогам конкурсных этапов стало очевидно: эффективность команды определяется не одинаковостью участников, а умением объединять людей с разным опытом, темпераментом и подходом к работе. Именно в таких условиях проявляются настоящая управленческая зрелость, скорость принятия решений и способность договариваться ради общего результата.

Для команды GRASS выход в финал стал не просто участием в федеральном конкурсе, а важным управленческим и командообразующим опытом. По словам финалистов, последние полгода они жили этим проектом, инвестируя личное время в обучение, подготовку и развитие лидерских качеств.

Данил Иванилов, коммерческий директор GRASS: Главное в моей работе — это люди. Любой успех компании создается командой. Важно видеть успех не только внутри компании, но и за ее контуром — мы взяли на себя ответственность и смелость проверить и доказать эффективность и слаженность в соревновании с сильнейшими управленцами России.

Роман Шуруев, руководитель отдела продаж GRASS: Это было по-настоящему командообразующее мероприятие. Такие проекты помогают посмотреть на себя со стороны: где мы уже сильны, где умеем быстро договариваться и двигаться к результату, а где еще есть пространство для роста. Мы увидели сильные команды, сравнили разные управленческие подходы и еще раз убедились в собственной экспертности и сплоченности.

В число команд-победителей вошли сотрудники «Яндекса», «Роскосмоса», ПАО «Сбербанк», а также представители правительств Чукотки, ДНР, Ставропольского края и других регионов.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поздравил участников и отметил важность дальнейшей работы, трудолюбия, таланта и готовности брать ответственность за результат.

Для GRASS финал конкурса «Лидеры России» стал подтверждением силы команды, ее управленческого потенциала и способности достойно представлять компанию на федеральном уровне.