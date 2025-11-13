Больше 90% рекламодателей используют рекламу в Telegram-каналах

Свыше 90% российских рекламодателей уже размещали рекламу в Telegram-каналах. Это значит, что почти каждый из них знаком с возможностями мессенджера и воспринимает его как полноценный рекламный инструмент. Об этом говорится в исследовании eLama и Telemetr. Отчет есть в распоряжении Sostav.

В опросе участвовали больше 5 тыс. человек. Из них 31% — представители бизнеса, 28% — фрилансеры в сфере маркетинга, 18% — администраторы Telegram-каналов, 13% — сотрудники агентств и 10% — представители прочих категорий.

48% всех опрошенных используют Telegram для продвижения меньше года. Показатель отражает быстрый рост рынка и приток новичков.

Никита Кравченко, евангелист eLama: Такую динамику легко объяснить: Telegram еще недавно вызывал недоверие у рекламодателей — многие предпочитали привычные площадки вроде «ВКонтакте», YouTube или запрещенных соцсетей. Но по мере роста аудитории мессенджера и снижения эффективности других каналов бизнес стал активнее пробовать размещения в Telegram. Убедившись в результатах, многие теперь используют его на постоянной основе и постепенно перераспределяют туда рекламные бюджеты.

60% рекламодателей продвигают собственные Telegram-каналы, 20% — услуги, 8% — физические товары, 7% — офлайн-бизнес, 5% — внешние ресурсы.

25% респондентов закупают рекламу раз в месяц, 25% — еженедельно, 21% — ежедневно, 18% — ежемесячно, 11% — каждые две недели.

Telegram сохраняет низкий порог входа: средние бюджеты (50−500 тыс. руб. в месяц) у 33% интервьюируемых, крупные (больше 500 тыс. руб.) — у 6%. У 61% опрошенных траты не превышают 50 тыс. руб. в месяц.

Главные цели кампаний: прямые продажи (51%), охват аудитории (28%), PR-задачи и узнаваемость бренда (22%). Ключевыми критериями выбора Telegram-каналов являются активность аудитории (28%), эффективность рекламы (24%) и численность подписчиков (22%). Внешний вид канала и отзывы важны для 6−9%.

В этом году 54% рекламодателей размещали рекламу в каналах, 18% — в чатах, 10% — в ботах, 9% — через Telegram Ads, 3% — в спецпроектах, 6% — в других форматах.

48% респондентов систематически маркируют рекламу, 22% делают это выборочно, 18% планируют начать, 11% не маркируют.

Ранее сообщалось, что реклама в Telegram-каналах об образовании выросла на 43%.