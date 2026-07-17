Больше 70% ИТ-специалистов задумываются о смене работы

За год доля российских ИТ-специалистов, рассматривающих возможность сменить работу, выросла на 6 процентных пунктов (п. п.), до 73%. Основные причины: несоответствие зарплатным ожиданиям и отсутствие карьерного и профессионального роста. Об этом говорится в исследовании агентства «Марк Аналитик», проведенном для «ИКС Холдинга». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Средняя зарплата участников исследования — 181 122 руб., желаемый уровень дохода — 258 520 руб.

Среди тех, кто задумывается о смене работы, 45% специалистов недовольны уровнем зарплаты, 31% — невозможностью карьерного роста на текущем месте работы, 28% — невозможностью профессионального роста. 23% хотят сменить работу из-за усталости и выгорания.

Кандидаты менее критично подходят к выбору нового работодателя. Такие критерии, как зарплата, возможность карьерного роста, спектр задач, интересная сфера деятельности и работа с профессионалами высокого уровня, потеряли в значимости 3−6 п. п. за год. Это может быть связано с ростом конкуренции среди кандидатов и развитием искусственного интеллекта.

Искать новую работу 58% ИТ-специалистов предпочитают через личные знакомства, 38% — через тематические профессиональные сайты, 3% — через специализированные сервисы онлайн-рекрутинга.

В опросе участвовало больше 2 тыс. человек.