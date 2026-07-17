Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.07.2026 в 19:03

Больше 70% ИТ-специалистов задумываются о смене работы

В числе причин — отсутствие карьерного роста

За год доля российских ИТ-специалистов, рассматривающих возможность сменить работу, выросла на 6 процентных пунктов (п. п.), до 73%. Основные причины: несоответствие зарплатным ожиданиям и отсутствие карьерного и профессионального роста. Об этом говорится в исследовании агентства «Марк Аналитик», проведенном для «ИКС Холдинга». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Средняя зарплата участников исследования — 181 122 руб., желаемый уровень дохода — 258 520 руб.

Среди тех, кто задумывается о смене работы, 45% специалистов недовольны уровнем зарплаты, 31% — невозможностью карьерного роста на текущем месте работы, 28% — невозможностью профессионального роста. 23% хотят сменить работу из-за усталости и выгорания.

Кандидаты менее критично подходят к выбору нового работодателя. Такие критерии, как зарплата, возможность карьерного роста, спектр задач, интересная сфера деятельности и работа с профессионалами высокого уровня, потеряли в значимости 3−6 п. п. за год. Это может быть связано с ростом конкуренции среди кандидатов и развитием искусственного интеллекта.

Искать новую работу 58% ИТ-специалистов предпочитают через личные знакомства, 38% — через тематические профессиональные сайты, 3% — через специализированные сервисы онлайн-рекрутинга.

В опросе участвовало больше 2 тыс. человек.

Кадры IT исследование
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.