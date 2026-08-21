Более трети новых веб-страниц содержат признаки ИИ

Более трети веб-страниц, опубликованных после появления ChatGPT, содержат признаки того, что их текст был создан или существенно отредактирован с помощью искусственного интеллекта. К такому выводу пришел американский исследовательский центр Pew Research Center, проанализировав почти 490 тыс. англоязычных страниц.

Исследователи отдельно изучили 10 тыс. страниц, собранных в июле 2026 года. Так, признаки ИИ обнаружились примерно в 10% материалов. Однако если убрать страницы, опубликованные до появления ChatGPT в ноябре 2022 года, доля увеличивается до 35%. По мнению Pew, такой подход позволяет лучше оценить распространение ИИ в создании нового интернет-контента.

Исследователи также обнаружили изменения в языке публикаций. В текстах, которые система связывает с использованием ИИ, чаще встречаются определенные слова и конструкции. В частности, с 2023 года примерно вдвое выросло использование длинного тире, на 63% — оксфордской запятой, а некоторые слова, включая delve, interplay и testament, стали встречаться более чем в два раза чаще. Также почти втрое увеличилось использование конструкций, противопоставляющих две идеи по схеме «это не X, это Y».

Распространенность таких признаков заметно различается в зависимости от типа сайта. Признаки использования ИИ чаще встречаются на сайтах с доменом .com, чем на ресурсах с доменами .org, .edu и .gov. Pew связывает это в том числе с тем, что коммерческие сайты активнее используют автоматизированное создание контента.

Исследователи подчеркивают, что результаты не доказывают, что конкретный текст написал ИИ. Детекторы могут принимать человеческий текст за сгенерированный машиной и, наоборот, пропускать материалы, созданные с помощью ИИ. Поэтому следует рассматривать такие признаки прежде всего при анализе больших массивов публикаций.

Ранее сообщалось, что реклама появляется более чем в четверти ответов ChatGPT. По данным Similarweb, в июне 2026 года объявления присутствовали в 26% чатов ChatGPT против 14% в мае.