Более половины россиян перешли на онлайн-шоппинг

Доля россиян, совершающих покупки в интернете, превысила половину населения и достигла 52% в 2025 году. Еще два года назад этот показатель составлял менее 45%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Более половины онлайн-покупателей совершают покупки один или несколько раз в месяц. При этом доля потребителей, приобретающих товары через интернет несколько раз в неделю, увеличилась с 16,2 до 20,6%.

Число тех, кто покупает исключительно в традиционных магазинах, заметно сократилось. При этом полностью перешедших в онлайн россиян практически нет.

Основной площадкой для таких покупок остаются маркетплейсы, где чаще всего приобретают одежду, обувь и аксессуары, ориентируясь на широкий ассортимент и выгодные цены.

В то же время не все группы населения одинаково активно осваивают онлайн-торговлю. Сложности чаще испытывают люди старшего возраста, жители сельской местности и граждане с более низкими доходами.

В будни медианные затраты на онлайн-шопинг составляют 70 минут против 61 минуты в офлайне. В выходные — 90 минут на онлайн-покупки против 110 минут офлайн.

Значительную часть времени пользователи тратят на изучение отзывов: на их чтение уходит вдвое больше времени, чем на написание. Более половины россиян читают комментарии других пользователей о товарах, а каждый третий оставляет их.

Интерес к цифровым инструментам продолжает расти: все больше покупателей используют технологии искусственного интеллекта для выбора товаров, и эта тенденция, по оценкам аналитиков, будет усиливаться в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что почти три четверти пользователей по всему миру покидают сайт интернет-магазина, не оформив заказ. Мобильный шопинг удобнее и доступнее, но более дорогие покупки потребители по-прежнему предпочитают совершать с настольных компьютеров.