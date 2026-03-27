27.03.2026 в 14:40

Брошенные корзины: более 70% покупателей не завершают покупку

Число отказов от покупки на финальном этапе постоянно растет

Показатели отказа от покупок в интернет-магазинах неуклонно растут с 2014 года и в 2026 году достигли нового пика. Уже почти три четверти пользователей по всему миру покидают сайт интернет-магазина, не оформив заказ. По данным Statista, средний глобальный показатель отказа от покупки в 2025 году составил более 70%.

По оценкам аналитиков, доля «брошенных корзин» в онлайне сейчас составляет около 70,22%, что более чем на 10 п.п. выше, чем в начале периода наблюдений.

Эксперты отмечают, что на поведение покупателей сильно влияет устройство, с которого они оформляют заказ. В конце 2023 года средний чек онлайн‑покупки с десктопа составлял около $159, тогда как с мобильных телефонов и планшетов — примерно $100−105, хотя с мобильных устройств пользователи чаще добавляют товары в корзину.

Мобильный шопинг удобнее и доступнее, но более дорогие покупки потребители по-прежнему предпочитают совершать с настольных компьютеров.

Ключевым каналом онлайн-покупок остаются глобальные маркетплейсы. По состоянию на апрель 2024 года 29% потребителей назвали маркетплейсы своим любимым каналом электронной коммерции, опережая офлайн-магазины и сайты отдельных ритейлеров.

Лидером остается Amazon: на долю американского портала приходится около пятой части глобального трафика маркетплейсов, а его немецкий и японский сайты входят в число самых посещаемых онлайн-площадок в мире.

Юлия Топольская
